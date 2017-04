Le critère des cinq questions

Editorial

On dit que quand on veut, on peut. Mais l’inverse est-il vrai ? Depuis l’évasion de Claudine Razaimamonjy, les déclarations de divers responsables se multiplient pour inventorier les actions possibles, les procédures juridiques utilisables et les négociations diplomatiques à entreprendre. Mais jusqu’à ce jour, tout n’est que simple Mur des Lamentations. Si les solutions semblent de prime abord faisables, aucune personne dotée de l’autorité pour ce faire n’a engagé d’intervention officielle auprès du Gouvernement mauricien. De toutes manières, on ne va pas s’étonner de cette inaction. Les pitres qui ont favorisé cette évasion sont les mêmes pitres censés demander son extradition. Alors, à moins d’avoir saupoudré sa cigarette de moquette, qui va espérer qu’ils vont d’eux-mêmes faire marche arrière ?

Hajo Andrianainarivelo, le Président Fondateur du parti Malagasy Miara Miainga, a écrit aux autorités mauriciennes pour leur demander de prendre action. Mais ce n’est qu’une gesticulation sans conséquence : en quelle qualité M. Andrianainarivelo est-il habilité pour faire ce genre de requête ? Il essaye de capitaliser la situation à son profit en affichant un leadership politique, voire diplomatique. Toutefois, la diplomatie, c’est une affaire entre Etats, et par le biais de représentants habilités. Si j’étais le Gouvernement de l’Ile soeur, je lui rétorquerais pourquoi donc serait-ce aux Mauriciens de gérer les turpitudes que les Malgaches eux-mêmes n’ont pas été capables de gérer.

On espère que Jacques Randrianasolo, Procureur général près la Cour d’appel, va enclencher les aspects de procédure qui dépendent de lui. Ce magistrat s’est illustré dernièrement par ses déclarations sur l’affaire Claudine. S’il en a les attributs, il devrait donc mener avec virilité le combat juridique, et ne pas attendre que ce soit le parti des very Mama S qui le fassent à sa place. Qu’il s’agisse des procédures d’extradition (en collaboration avec le Ministère des affaires étrangères) ; des enquêtes contre les différents maillons de la chaine qui ont permis l’évasion (il y a des signatures qui trainent, et qui permettent d’identifier des complices) ; mais aussi du comportement du Sénateur Andriamandavy. Si la magistrature Malgache n’agit pas, alors cela signifierait qu’elle n’a pas plus de poids et d’autorité que Wake Up Madagascar, les éditorialistes de Madagascar-Tribune.com, ou ces fantasques qui croient pouvoir régler les problèmes de l’humanité en pétant des signatures, ou à signer des pétitions inutiles.

Force est de constater que par rapport au dossier Claudine, jusqu’à ce jour on s’agite beaucoup, mais personne n’a encore vu d’action concrète de la part de ceux qui ont qualité à agir. Les malfrats qui ont bénéficié des amitiés sonnantes et trébuchantes de Mme Razaimamonjy ont sans doute espéré que la trêve pascale allait anesthésier les mémoires et soulager la colère. Mais s’ils raisonnent ainsi, ils se trompent. Il n’y aura pas d’affaire Bekasy-bis, et l’affaire Claudine ne va pas retomber comme un soufflé pour disparaître des radars de l’opinion publique dans quelques semaines. L’alliance que nous appelions de nos vœux dans mon dernier édito est en train de se développer entre syndicats, magistrats, société civile, médias, et même communauté internationale. Encore une fois, l’affaire Claudine sera un tournant du mandat de M. Rajaonarimampianina.

Est-ce conforme à la vérité ?

J’imagine que la clique politico-mafieuse qui traine dans les couloirs de la République est en train d’étudier toutes les options possibles et imaginables pour se sortir de ce mauvais pas. La situation est d’ailleurs propice aux auteurs de mauvais scenarii de série B. Par exemple, pour permettre au Gouvernement malgache et aux autorités mauriciennes de sauver la face, l’Etat malgache pourrait envoyer une demande d’extradition le lendemain du jour où l’on s’apercevra du départ de Claudine. La demande pourrait même être portée en mains propres par quelques fonctionnaires véreux (ce sera toujours du per diem de gagné). Avec en musique un titre du style « on a essayé mais on n’a pas eu de chance ». Mais ce sera une mauvaise idée, car on leur demandera immédiatement pourquoi attendre plus d’une semaine avant « d’essayer ».

On pourrait également se demander pourquoi les complices de Mme Razaimamonjy ont laissé l’enquête du Bianco et le déferrement à la Chaine pénale anti-corruption se faire, alors que les trois enquêteurs de l’Inspection générale de l’Etat ont été envoyés devant le Conseil de discipline pour avoir osé s’attaquer à Dame Claudine.

Une hypothèse parmi d’autres est que cette grande manœuvre (enquête, déferrement, mandat de dépôt, puis évacuation sanitaire bidon) est planifiée depuis le début pour permettre à Claudine Razaimamonjy de quitter le pays. Sans doute d’autres dossiers à venir encore plus fumants n’auraient plus permis de la protéger plus tard [1]. Mais en permettant l’évasion de Mama S, ceux qui ont permis cet acte l’obligent à être indéfiniment « redevable ». C’est le genre de situation qui peut intéresser ceux ayant vocation à aimer monter des dossiers pour tenir les gens en respect.

Dans tous les cas, l’opposition, à commencer par le TIM et le MAPAR, devrait se méfier. Car le HVM pourrait se saisir de ce contexte en faveur de l’état de Droit pour lancer des enquêtes à tout va, avec bien entendu en ligne de mire l’obtention d’un « ni-ni » électoral de facto par voie judiciaire, afin de se donner un boulevard aux prochaines présidentielles. Toutefois, dans le contexte d’évasion actuel, cela lui sera difficile, sauf si le HVM se décidait à « lâcher » sa Mama Saosy et à la faire revenir. Cela renforcerait alors la légitimité des dirigeants actuels à s’attaquer de manière judiciaire aux envies de candidature des rivaux dangereux. Car il est évident qu’avec le bilan calamiteux de l’équipe actuelle auquel s’ajoute la désastreuse affaire Claudine, la réélection du Président actuel nécessiterait autre chose que des élections équitables, fiables et transparentes.

Il est sans doute à ce stade utile de rappeler que dans certains milieux prétendant se soucier d’éthique et d’intégrité, les membres s’engagent vis-à-vis de ce qu’on appelle le critère des quatre questions, dont la première est la suivante : "Est-ce conforme à la vérité ?”. A ces quatre questions, on rajoutera une nouvelle cinquième interrogation qui pourrait éclairer ceux qui sont en panne de mémoire : « Servir d’abord » permet-il d’aider à la fuite de ceux qui « se sont servis » ?

En attendant, voici une bonne occasion de se mettre au parfum du créole mauricien...