« Claudine Razaimamonjy bénéficie du soutien du parti HVM... »

Société

Rivo Rakotovao

La déclaration du président du parti présidentiel HVM, Rivo Rakotovao a le mérite d’être clair et net « Claudine Razaimamonjy bénéficie du soutien du parti » annonce-t-il à Toamasina le week-end dernier. Pour le leader du parti présidentiel, cette affaire est créée par des gens malintentionnées pour créer une tension au sein du parti HVM. Donc ce sont des actes de malveillances. Rivo Rakotovao de réclamer ainsi une justice équitable et impartiale.

Notons que selon le Bianco, la milliardaire est fortement soupçonnée de favoritisme dans l’attribution de marchés publics, de détournement de fonds publics, de recel de biens publics, de blanchiment d’argent…. Deux dossiers ont été présentés à la chaine pénale anticorruption (CPAC). Dossiers portant sur le détournement des subventions allouées par le ministère de l’Intérieur aux collectivités décentralisées, d’une valeur totale de 500 millions d’ Ariary à savoir 150 millions d’ Ar et 200 millions d’ Ariary pour la commune d’Ialananindro en 2014 et 2015, ainsi que 150 millions d’Ariary pour la commune de Mahasoabe en 2016. Ces deux communes se trouvent dans le district de Fianarantsoa II. Six personnes sont concernées directement par le premier dossier contre quatre personnes pour le second. Et comme Claudine Razaimamonjy ne voulait plus répondre à aucune question des enquêteurs du Bianco, les autres affaires les concernant n’étaient plus instruites. D’ailleurs selon le Bianco, les autres dossiers nécessitent des descentes sur terrain ou des expertises. Rappelons que le nom du ministre de l’Intérieur, Olivier Mahafaly, est fortement associé à celui de Claudine Razaimamonjy dans ces dossiers de subventions spéciales aux communes.

Pour le moment, et trois jours après l’annonce de son placement en détention provisoire, la propriétaire de l’hôtel A&C est encore à l’hôpital HJRA. Il est sûr que le HVM veille bien à ce qu’elle y reste ! En tout cas pas à la maison d’arrêt d’Antanimora.