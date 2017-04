Claudine Razaimamonjy impliquée dans plusieurs affaires douteuses

Société

Le général Benjamina Arthur Ratovoson, directeur Territorial du bureau indépendant anti-corruption (Bianco) d’Antananarivo expliquait hier à la presse les raisons de l’arrestation manu-militari de la milliardaire Claudine Razaimamonjy à la sortie d’une compétition de basket-ball à Mahamasina le 03 avril 2017. Elle est soupçonnée de corruption dans plusieurs affaires de marchés publics d’une valeur de plusieurs milliards d’Ariary, selon le Bianco. Plusieurs plaintes la concernant sont enregistrées au Bianco ; elle a été convoquée plusieurs fois mais n’a jamais daigné répondre à ces convocations d’où cette arrestation spectaculaire en ville. Le responsable du Bianco Analamanga note que son organisme est déjà dessaisi de l’affaire Ambohimahamasina ; affaire supposée par de nombreux observateurs qui pourrait impliquer non seulement Claudine Razaimamonjy mais également le ministre de l’intérieur et non moins Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana. Pour le moment, cet opérateur économique, proche du couple présidentiel, est maintenu en garde à vue dans un endroit tenu secret.

Le Bianco n’a pas voulu donner de précisions sur les affaires impliquant la milliardaire mais informe seulement que ce sont des dossiers liés à des détournements et de corruption dans le domaine de marchés publics. Le préjudice se chiffrera à plusieurs dizaines de milliards d’Ariary. Plusieurs opérateurs économiques, une organe de presse, des collectivités territoriales décentralisés ont porté plainte contre cette proche des dirigeants HVM en constatant surtout que les travaux effectués ne correspondent pas du tout au montant du fonds alloués aux travaux en question. Ces faits se sont déroulés entre 2013 et 2016. Il est sûr que des hauts responsables étatiques mais aussi auprès des collectivités territoriales décentralisés sont impliqués selon le Bianco car elle n’aura pas pu faire ces malversations toute seule. Après les enquêtes au sein du Bianco, le dossier de la milliardaire sera transféré à la Chaîne pénale anticorruption (CPAC).

A part le sénateur HVM, Riana Andriamandavy, beau-frère de Claudine Razaimamonjy, et quelques partisans du HVM Fianarantsoa, aucun ténor du parti présidentiel n’a été aperçu à Ambohibao depuis la garde à vue de cette dernière. Pour rappel, Riana Andriamandavy dans l’affaire d’Ambohimahamasina a déjà fustigé le Bianco en demandant au mois de décembre dernier la démission de son Directeur Général.