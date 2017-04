Affaire Claudine : mauvais jeu des 7 erreurs du HVM

Editorial

Légitimité du pouvoir. De quelle légitimité vont encore pouvoir se prévaloir les autorités de ce pays, avec une « affaire Claudine » qui souligne l’absence d’un chef d’orchestre à faire respecter l’état de Droit, et un État qui laisse faire certains dérapages et abus au mépris des lois existantes. Alors que le Bianco et les magistrats de la Chaine pénale, suivant la trace des trois enquêteurs de l’Inspection générale de l’Etat, ont fait leur travail, de l’autre côté, des maillons débiles (du latin debilis signifiant faible) de l’administration se sont empressés de fouler aux pieds l’état de Droit.

Quand on voit ce que le parti HVM est capable de faire pour soustraire un des leurs des griffes de la Justice, toute honte bue, on ne peut que s’inquiéter du profil et de l’ambiance des prochaines élections présidentielles. Avec ce genre de comportement sans scrupules, qu’est-ce qui va l’empêcher d’utiliser les moyens que justifieront leurs fins de vaincre sans péril pour triompher sans gloire ?

Moralisation de la vie publique. Quel signal va-t-on donner aux agents de l’État qui essaient de faire consciencieusement leur métier ? Comment va-t-on sanctionner le voleur d’œuf alors que le voleur de bœuf s’en tire impunément ? Quel modèle les autorités donnent-ils de la bonne gouvernance ? Quelle crédibilité donner à leurs discours creux et ronflants, quand leurs actes s’accumulent pour démontrer le contraire, à coup d’affaire Claudine, d’affaire Bekasy, sans oublier toutes ces affaires pour lesquelles les gens accumulent des preuves, qu’il s’agisse de transitaires véreux ou de trafiquants de tout poil. J’imagine très bien cette dame et ses partisans nous jeter à la face ces paroles que seuls les parvenus sans éducation sont capables de prononcer : « et alors, si tu n’es pas content, qu’est-ce que tu vas faire ? Hein ? ».

Ploutocratie. Le règne des riches qui agissent comme si leur argent les plaçait au-dessus des lois prend donc de plus en plus d’ampleur. Plusieurs utilisent leur fortune, souvent mal acquise pour arroser les politiciens et se créer ainsi des amitiés sonores et trébuchantes avec des gens qui leur sont donc redevables. Faut-il chercher dans ces liens nébuleux entre « sponsors » et politiciens le zèle suspect du parti HVM pour sauver « Mama S » de ce guêpier ? Ou bien dans le risque qu’il y avait qu’elle livre des secrets peu avouables pendant l’enquête ? Ou encore, ce mouvement d’ensemble des kravaty manga pour protéger Madame Razaimamonjy avait-il pour but d’assurer la sécurité collective de tous les fripons qui avaient profité de ce système ? À commencer par le Ministre dont le nom est mentionné dans l’affaire Ambohimahamasina.

Retour d’ascenseur. Le phénomène de ploutocratie développe ainsi une clique politico-mafieuse qui pose de plus en plus la question du financement des partis politiques. En janvier 2014, nous nous interrogions déjà concernant le budget de campagne électorale de Hery Rajaonarimampianina, dans un éditorial paru peu de jours après son investiture : « il y a des questions qui se posent : d’où vient cet argent, qui le lui a fourni, et quelles sont les contreparties de ce financement ? Questions essentielles, dans la mesure où en politique comme ailleurs, tout investisseur s’attend à assurer la rentabilité de sa mise ». Ceci étant dit, comme disait Bakoma le Rasta, ta fortune ne peut t’amener au Mausolée. Mais au moins, elle peut t’être utile pour t’éviter Antanimora.

Mobilisation citoyenne. Même si l’opération Claudine Razaimamonjy a été (pour le moment) un échec, l’action du Bianco et des magistrats de la Chaine pénale anti-corruption montre qu’il y a (enfin) un éveil dans certaines institutions pour revenir à un niveau minimum de moralisation de la vie publique. Cette scabreuse affaire est peut-être l’occasion qui va déclencher une mobilisation citoyenne pour exiger une véritable redevabilité de la part des dirigeants. On pourrait alors voir se créer un puissant mouvement anti-corruption à l’instar de ce qui a été vu récemment en Roumanie. L’implication du Syndicat de la magistrature est salutaire dans sa volonté exprimée d’exiger la lumière sur cette évacuation sanitaire et de faire punir sévèrement ceux qui se sont rendus complices de ce scandale [1]. Je rêve d’un mouvement associant Bianco, magistrats, médias, leaders d’opinion, autorités morales, FFKM, société civile et citoyens, et qui sera en mesure de taper si fort du poing sur la table que le HVM serait obligé de faire revenir au pays celle par qui le scandale est arrivé. À la nage, s’il le faut.

Rupture. S’il y a un fait permanent à Madagascar, c’est que les dirigeants au pouvoir ne savent pas lire correctement une situation. Cela est sans aucun doute dû à un phénomène de cloche de verre, favorisé par des courtisans cire-pompes, des meetings remplis d’audience factice, et un nombrilisme peu soucieux de lucidité. Marc Ravalomanana n’avait pas perçu ce que signifiait l’élection de Rajoelina à la Mairie. Didier Ratsiraka avait sous-estimé les revendications pour un changement de Constitution en 1990. Albert Zafy avait déconsidéré la grogne des députés en 1996. Hery Rajaonarimampianina sera incapable de comprendre que l’affaire Claudine est un tournant majeur de son mandat, car si certaines structures comme le Bianco ou les magistrats ont osé aller contre les intérêts de l’entourage présidentiel, c’est qu’ils ont des réserves. Et toute tentative de répression ou d’intimidation ne pourra qu’échouer.

Ridicule. S’il y avait un mot à utiliser en guise de conclusion, ce serait celui-là. Claudine Razaimamonjy a ridiculisé tout le monde, depuis son refus d’obtempérer aux convocations du Bianco jusqu’à sa maladie diplomatique, puis son évasion sanitaire. Il est vrai qu’entre evasan et évasion, il n’y a que deux lettres de différence. Sans oublier un léger accent (betsileo ?).