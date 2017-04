Le BIANCO persiste et signe et la communauté internationale le soutient

Société

Lutte contre la corruption

Jean Louis Andriamifidy, directeur général du BIANCO ne se laisse pas intimider par les barons du régime Rajaonarimampianina ou qui que ce soit d’autant que la communauté internationale (dont la France et les États-Unis en premier) soutient fort et en public son entreprise.

Hier lors de la remise de matériels informatiques dans le cadre du projet de coopération franco-malgache d’appui à la Justice dans les bureaux du BIANCO à Ambohibao, l’ambassadeur français Véronique Vouland-Aneini a été accompagné par ses homologues européens, suisse, allemand, norvégien, anglais, japonais, norvégien et américain.

L’affaire Claudine Razaimamonjy retient l’attention de tous car plusieurs entités sont pointées du doigt, en particulier depuis son évacuation/évasion vers l’île Maurice. En tout cas, « Tout cela est très positif » affirme l’ambassadeur de la France qui apprécie la forte mobilisation du BIANCO et des autres organes qui contribuent à la lutte contre la corruption. Véronique Vouland-Aneini note que des enquêtes sont menées à bout et des jugements sont rendus mais cela n’empêche surtout pas que la communauté internationale reste vigilante sur le sujet et l’avancement de la lutte contre la corruption qui est un élément très important dans le développement du pays.

L’Ambassadeur des Etats-Unis, Robert Yamate a également rendu visite au Directeur Général du Bianco pour exprimer le soutien de l’Ambassade dans les efforts que le BIANCO a entrepris pour faire appliquer l’état de droit. Robert Yamate a dit qu’il espérait voir Mme Razaimamonjy retourner au pays maintenant qu’elle va mieux. "Elle a la responsabilité de revenir et de se défendre et finir le processus auquel elle fait partie de manière à assurer que ce processus soit ouvert, équitable et transparent. Son retour devrait terminer ce processus. »

Concernant le processus judiciaire engagé par le BIANCO, et l’achèvement du processus d’enquête avec la Chaîne Pénale Anti Corruption (CPAC), l’Ambassadeur américain continue « Laissons le processus faire son cours et faisons-en un suivi et respectons l’état de droit. Le travail qu’ils ont fait doit être respecté. Souvenons-nous que la présomption d’innocence prévaut toujours et doit être respectée. Le processus doit continuer. »

Le DG du BIANCO déclare quant à lui sa détermination à conduire ses poursuites contre Claudine Razaimamonjy. Sur les six (6) dossiers, il y a quatre autres dossiers de mise en examen qui attendent Claudine Razaimamonjy pour qu’elle s’explique. Le DG du BIANCO fait comprendre que si elle rentre de Maurice en tant que détenue –car pour l’instant elle est encore à Maurice, elle sera consultée en prison ; dans le cas où elle obtient la liberté provisoire, elle sera priée de joindre aussitôt le BIANCO pour d’autres enquêtes.

La Police de l’Air et des Frontières (PAF), pointée du doigt dans cette affaire a appelé la presse ce 13 avril pour démontrer qu’elle n’y est pour rien dans toute cette affaire car les dossiers qu’on lui a présenté sont complets et répondent à leurs exigences. Pourtant les journalistes ont noté que l’autorisation d’évacuation sanitaire provient de l’hôpital militaire de Soavinandriana alors que Claudine Razaimamonjy a été transféré dans les services des urgences de l’hôpital HJRA à Ampefiloha.

.