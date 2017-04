Grande évasion suivie d’une grosse colère

Société

Affaire Claudine

L’affaire Claudine Razaimamonjy et son évasion rocambolesque alimentent toutes les conversations de l’opinion ces derniers jours. Cette malheureuse affaire a le mérite de faire la lumière et prouve le niveau de corruption des princes qui nous gouvernent. Tous pourris, s’exclament les citoyens qui attendent une éventuelle prise de responsabilité de rares personnalités publiques en place qui ont osé s’exprimer sur le sujet à savoir le Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM) et le procureur général auprès de la Cour d’appel Jacques Randrianasolo. En effet, les magistrats au moins le SMM conduit par Fanirisoa Ernaivo et Jacques Randrianasolo le procureur général auprès de la Cour d’appel ont haussé le ton après l’incroyable évasion de la milliardaire Claudine Razaimamonjy vers l’île voisine. Le SMM persiste et signe, le soit disant évacuation sanitaire n’est ni plus qu’une évasion organisée bénéficiant de complicité à tous les niveaux : ministère de la justice et la direction des pénitenciers, ministère de la santé et l’hôpital public HJRA, la police des frontières, l’ACM (aviation civile de Madagascar)… Le SMM et le Procureur général exigent que tout ce beau monde soit poursuivi pour au moins complicité. Est-ce que tous ceux qui ont permis à dame Claudine de s’enfuir vont-ils prendre sa place à Antanimora ? Le jeu en vaut-il la chandelle ? Il est sûr que les hautes personnalités qui ont pris sa défense et ont permis voire encouragé son départ ont intérêt à ce qu’elle ne croupisse pas en prison car elle ne tombera pas toute seule.

Revoir la milliardaire dans nos murs dans les prochains mois s’avère improbable d’autant que ses deux enfants se sont envolés vers Turquie au début de la semaine.