Sécheresse dans toute la zone océan indien

Environnement

Météo

La Grande Ile n’est pas la seule île concernée par la vague de sécheresse qui sévit actuellement. Selon météo France toute la zone océan indien doit s’attendre à une sécheresse majeure cette année. Ni cyclone ni grosses pluies à court terme dans les îles de l’océan indien.

Comme Madagascar, notamment les hautes terres jusqu’à l’Est du pays, les îles voisines notamment l’île Maurice et la Réunion s’inquiètent d’un risque d’insuffisance d’eau potable dans les prochaines semaines au moins si cette situation climatique continue. Pour la capitale de Madagascar, l’eau de Tsiazompaniry vient d’inonder le lac de Mandroseza donc pas de rupture d’approvisionnement en eau potable dans les quinze à trente prochains jours. Les autorités appellent tout et chacun d’utiliser à bon escient l’eau potable ; elles recommandent ainsi à ceux qui disposent de piscine de ne pas utiliser l’eau de la Jirama pour les remplir. Certaines stations d’essence comme Total ont décidé de ne plus faire de lavage de voiture jusqu’à ce que la situation climatique redevienne normale.

Tandis que la sécheresse sévit dans les hautes terres, le sud est victime d’inondation. Alors que habituellement c’est l’inverse. Preuve du dérèglement climatique. La digue de Fiherenana dans la région Toliary II a cédé faisant au moins 12 000 sinistrés et deux (2) morts emportés par les eaux à Sakaraha. Selon le Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC), on compte 175 personnes déplacées, 504 maisons détruites,231 sinistrés à Toliara II et quelque 540 ha de rizières et champs de culture dévastés.