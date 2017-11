La situation dans le Sud de plus en plus fragile

Société

Insécurité alimentaire

Après une récente enquête dans la partie Sud du pays sur l’IPC (Integrated Food security phase classification ou Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire), il a été constaté une augmentation de 12% des personnes en phase 4 et 3 durant la période du mois d’Août jusqu’au mois d’Octobre dernier. La phase 3 signifiant une crise alimentaire et la phase 4 une situation d’urgence alimentaire. La phase maximum, étant la phase 5, la phase famine. L’IPC est un ensemble d’outils d’analyse et de processus permettant d’analyser et de classifier la sévérité de l’insécurité alimentaire suivant les normes scientifiques internationales. Les phases IPC sont déterminées par l’analyse de résultats basés sur des normes internationaux, y compris les niveaux de consommation alimentaire, l’évolution des moyens d’existence, l’état nutritionnel et la mortalité.

Sur la totalité de la population de la région Sud, 261 388 personnes – 9% de la population – sont en situation d’urgence et 1 027 783 personnes soit 34% de la population en phase de crise. Cette enquête a également révélé que la population de la région Sud de Madagascar devient de plus en plus vulnérable à chaque choc. Mais la situation de la région Sud en général n’est pas en passe de s’améliorer. Selon l’IPC, pour la prochaine période d’enquête entre novembre 2017 et mars 2018, il est prévu une détérioration du cas malgache. Les raisons étant la faiblesse de la dernière récolte, avec la dernière période de sècheresse et le prolongement de la période de soudure. On tiendrait compte également des prochaines inondations qui affecteront les zones basses vers le mois de janvier et février 2018 avec la saison des pluies et les inflations saisonnières qui connaitraient un pic vers la fin de la période d’analyse projetée. Face à cela, l’on s’interroge sur les mesures à prendre notamment au niveau de l’Exécutif, que ce soit en prévision de la saison des pluies ou sur la question des stocks alimentaires pour le pays. D’autant qu’on observe déjà une augmentation des prix des vivres et des produits de première nécessité sur les marchés.