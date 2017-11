La Loi de finances 2018 au centre des débats cette semaine

Politique

Assemblée Nationale

L’ordre du jour au niveau de l’Assemblée Nationale risque encore de connaitre des modifications au cours de cette semaine. Ceci après l’introduction du projet de loi sur les Zones économiques spéciales (ZES) et mis à part les projets de loi concernant le secteur électricité. Le projet de loi de finances initiale de 2018 devrait arriver auprès de l’Assemblée Nationale dans les prochains jours, si ce n’est aujourd’hui. Il sera étudié au niveau de la conférence des présidents avant d’être transmis en travaux de commissions pour enfin être votée en session plénière.

Cette loi de finances 2018 devrait alimenter les discussions et les négociations au niveau de la Chambre basse du Parlement, notamment en ce qui concerne la question des dépenses prévus. On espère une augmentation des dépenses d’investissement ne serait-ce qu’au bénéfice de l’Administration elle-même. Les budgets alloués aux institutions et autres ministères seront également sujet à discussion. Rappelons toutefois que Madagascar a déjà opté pour la mise en place d’un budget programme au détriment d’un budget de moyen. L’Assemblée Nationale ne devrait donc pas chaumé dans les prochains jours, étant donné que mis à part les projets de lois déjà cités, celui concernant le développement de l’industrie est aussi prévu pour cette première partie de la seconde session ordinaire. Toutefois, il n’est pas à espérer que cette loi de finances soit voté si tôt. La rencontre des députés avec le gouvernement n’est prévue que pour le 23 et 24 novembre prochain. Et les députés devraient attendre afin de questionner les membres du gouvernement sur les détails de ce projet de loi de finances. D’autant qu’une nouvelle menace de motion de censure plane sur la tête du gouvernement de combat de Mahafaly Olivier.