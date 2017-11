Belobaka électrifié grâce à « Power Africa »

Energie

Coopération USA-Madagascar

Il s’agit d’une localité située à un peu moins de 300 kilomètres de la capitale Antananarivo, dans le district de Tsiroanomandidy, région Bongolava qui accède pour la première fois à l’électricité. Une centrale solaire a été inaugurée hier 27 octobre 2017 par le président de la République Hery Rajaonarimampianina et l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique à Madagascar Robert Yamate. En effet, cette centrale a vu le jour grâce au programme américain « Power Africa » qui vise l’élargissement de l’accès à l’énergie en Afrique Subsaharienne. Cette centrale photovoltaïque de Belobaka est la première parmi les 100 autres unités qui seront mises en place à travers le pays. Et ce avec un financement d’USD 63 millions de la part des Etats-Unis, à travers l’USTDA ou Agence américaine pour le commerce et le développement. Cette inauguration devient donc le point de départ du projet 100 villages pour une étude technique et économique du projet d’implantation d’unités de production photovoltaïque alimentant un mini-réseau de distribution. Et ceci avec une technologie de stockage sur batterie intégrée dans 100 sites à travers tout Madagascar. « La mise en œuvre du projet veut qu’à travers « Villages malgaches » résulte une installation pouvant aller jusqu’à 10 mégawatts généré par énergie solaire avec une batterie capable de stocker jusqu’à 88 mégawatts pour servir à plus de 27,000 ménages et entreprises à Madagascar » a déclaré l’ambassadeur des Etats-Unis lors de l’inauguration.