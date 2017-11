Légère amélioration dans le classement pour Madagascar

Economie

Doing Business 2018

Madagascar est classé 162ème place sur les 190 pays enquêtés par l’équipe de la Banque mondiale dans le domaine de la facilitation de faire des affaires, c’est ce qui ressort du dernier rapport du Doing Business 2018. Dans sa globalité, le pays a amélioré son score de 3,5% entre les enquêtes de 2017 et celles de 2018.

Les points positifs sont surtout attribués aux réformes liées à l’obtention de prêts et le délai de création d’entreprises. Donc aux banques et microfinances ainsi qu’à l’EDBM (Economic Development Board of Madagascar), le guichet unique chargé de la création d’entreprises. La facilité pour obtenir de prêt a fait un bond de l’ordre de 25% selon l’enquête tandis que la facilité de création d’entreprises s’est améliorée de l’ordre de 4,28%. Le score général de la Grande Ile se situe à 47,67 % alors que la moyenne africaine est classée à 50,43%. En terme de comparaison l’île Maurice obtient un score de 77,54% la plaçant en 25ème sur le plan mondial. En tête de liste la nouvelle Zélande et le Singapour qui caracolent respectivement avec un score de 86,55% et 84,57%.

La Banque mondiale précise que le taux de chômage diminue lorsque les pays simplifient les procédures administratives et favorisent la création et le développement des entreprises.