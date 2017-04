Un monde qui change

Editorial

À la veille du premier tour des élections présidentielles françaises, un éditorial dans le New York Times m’a particulièrement interpellé. L’auteur explique comment « pour la première fois dans l’histoire des trois dernières républiques, les deux candidats favoris à l’élection présidentielle française récusent leur appartenance à la droite et à la gauche, ou même au centre, de l’échiquier politique ». Plutôt, « les deux candidats présentent des visions antagonistes de la globalisation, de l’Europe et de la laïcité ». Et conclut qu’ « une nouvelle opposition idéologique semble donc être en train de redéfinir le discours politique en France, et ailleurs en Occident : le protectionnisme économique et identitaire des populistes, face à l’ouverture à l’Europe et la globalisation des libéraux. La gauche et la droite ne seront bientôt que les vestiges d’un XXème siècle bien révolu » [1].

La longue marche du libéralisme, dont l’ascendance émerge après la chute du mur de Berlin (présumée victoire de l’Occident) semble donc se heurter à un nouveau phénomène, en partie parce que certains segments de la population de ces pays d’Occident, en zones rurales surtout, sont perdants dans la mondialisation. Mondialisation rime quelque part avec urbanisation et le phénomène Londres/grandes villes et les zones rurales du Brexit, ainsi que la défaite de Trump dans presque toutes les grandes villes américaines et sa victoire dans le fin fond des USA le démontrent.

Et nous alors ? Le libéralisme nous a ouvert depuis les années 1990 aux importations de tout ce qui devrait essentiellement être produit localement : riz, friperies, ciment, savon, tout. En face, nos produits peinent à équilibrer les choses en offrant au monde mondialisé nos marchandises : textiles, nickel, vanille… Le Plan National de Développement, inspiré tant bien que mal du Madagascar Action Plan, lui-même un outil d’ajustement au libéralisme, est-il adapté à ce nouveau monde ? Il semblerait que non.

En face de ce qui se passe en Occident (Brexit, Trump et les élections européennes), il y a le phénomène de la Turquie, de la Russie, du Venezuela ; phénomène libellé « autocratisation par la voie démocratique », c’est-à-dire l’affaiblissement de la démocratie par des dirigeants élus démocratiquement. Ce n’est pas un nouveau phénomène, on le connaît déjà bien à Madagascar. Et il y a le bordel en Afrique du Sud, pourtant première économie sub-saharienne et lueur d’espoir pour la démocratie africaine en 1994. Les autres géants du club des BRICS (Chine, Inde, Brésil) sont en ce moment moins visibles et en tout cas moins friqués.

Nous vivons un tournant décisif au niveau mondial et nul ne sait comment tout va se tasser. Mais à la veille de nos propres élections, ne serait-il pas judicieux (même si c’est beaucoup demander) de savoir comment nos leaders pensent y faire face ? En matière d’éducation, de politique industrielle et commerciale, de diplomatie, de politique économique tout court, de démocratie et politique électorale. On semble ressasser toujours les mêmes plans et projets d’hier… Le monde de demain n’est plus celui d’hier, et refaire ce qu’on a déjà fait avant n’est plus de rigueur.