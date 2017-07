Les forces de l’ordre mettent en garde les militants TIM

Politique

15è anniversaire du TIM à Mahamasina

Après les branle-bas de combats d’hier 06 juillet quand les forces de l’ordre ont démonté les matériels du TIM prévus pour les festivités du 15ème anniversaire, les autorités HVM ont mis en garde voire menacé les militants TIM qui veulent joindre Mahamasina ce 08 juillet. Les forces de l’ordre ont ainsi fait savoir une fois de plus qu’il est interdit au TIM de fêter quoi que ce soit à Mahamasina ce week-end, et tous ceux qui oseront enfreindre cette règle seront punis en conséquence. Le chef de l’Emmoreg a même expliqué que les forces de l’ordre descendront dans les fokontany pour recommander aux citoyens qu’il n’y a plus de raison de venir à Mahamasina et surtout qu’ils n’en ont pas intérêt car c’est interdit ; des mesures seront prises à l’encontre de ceux qui persistent à ne pas observer cette interdiction.

Pour le moment, le leader du TIM Marc Ravalomanana demande à ses partisans de ne pas abandonner et de venir nombreux à Mahamasina. Reste à savoir s’ils vont répondre présents vu la menace directe qui pèse sur eux. Les commentaires à propos de cette annulation de la célébration des 15 ans du TIM dictée par la Préfecture vont bon train. Le président du Conseil municipal de la ville persiste et signe que l’annulation est illégale et qu’il envisage des poursuites judiciaires tout en laissant entendre que le Conseil municipal réuni en assemblée extraordinaire est solidaire du président du TIM. Lalatiana Ravololomanana qui n’a pas été informée de cette réunion déclare que c’est une affaire du TIM et non du Conseil. En tout cas, des suggestions pour le site d’Antsonjombe ou pour le site de Magro à Tanjombato ont été évoquées dans les médias pour éviter toutes confrontations.

Les représentants des ambassades accrédités à Madagascar comme l’ambassade des Etats Unis demandent également à leurs ressortissants de faire attention et surtout de ne pas fréquenter les lieux et les alentours de Mahamasina et du centre ville aujourd’hui 07 et demain 08 juillet.

Par ailleurs, la marche silencieuse des journalistes membres du mouvement pour la liberté d’expression MLE est également interdite. Bref, seul le parti présidentiel HVM peut bouger et manifester !