Les forces de l’ordre ont investi le stade

Société

Préparatifs pour le 15è anniversaire du TIM

Tôt ce matin du 6 juillet 2017 ou dans la nuit même, des éléments des forces de l’ordre ont investi le stade de Mahamasina. Ils contrôlent les entrées et ont enlevé les banderoles, décorations et affichages plantés par le TIM dans la perspective de la célébration des 15 ans du parti. Les vociférations, explications et déterminations du président du parti n’ont rien donné. Le Préfet de Police, le général Angelo Ravelonarivo a réuni l’Organe mixte de conception (OMC) pour confirmer son interdiction de manifester dans la capitale et en même temps il nie avoir été informé d’une demande d’autorisation de la part du Mouvement pour la liberté d’expression (MLE) qui prévoit une « marche pacifique » pour demain vendredi 7 juillet 2017.

Marc Ravalomanana a déjà mis en branle tous les préparatifs pour cette célébration du 15è anniversaire du part et les militants du TIM sont déjà en route. Il n’y aura aucune provocation de leur part, insiste-t-il ; et si risques il y a la Préfecture ferait mieux d’aider les services de sécurité propres au TIM à les prévenir ou du moins en encadrant la manifestation. Mais contrairement à cela, la Préfecture a préféré purement et simplement annulé l’autorisation qu’il a délivrée au TIM pour le 8 juillet. Le même traitement est imposé au MLE à la différence que d’après le général Angelo Ravelonarivo, le MLE n’a déposé aucune demande d’autorisation. Fetra Rakotondrasoa du MLE a pourtant expliqué que des accords ont été trouvés avec les forces de l’ordre pour le déroulement de cette « marche pacifique » depuis Ankorondrano près du temple Jesosy Mamonjy jusqu’à la stèle de la liberté de la presse à Soarano. La marche devait rassembler les citoyens responsables, les associations et formations politiques et les syndicats ; le « Dinika Fanavotam-Pirenena (DFP) et la Solidarité des syndicats de Madagascar ont déjà répondu présents pour cette marche.