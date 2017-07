Le Chef de l’Etat déclare ne rien savoir

Politique

Démission du ministre des Finances

Comme annoncé dans l’édition du 17 juillet 2017, Gervais Rakotoarimanana a finalement officialisé sa démission en tant que ministre des Finances et du Budget. Il a tenu un point de presse au Carlton ce 17 juillet vers 11h. Les nombreuses divergences sur la gestion et le mode de travail ont été invoquées par le désormais ex-ministre pour expliquer son départ du gouvernement Mahafaly Olivier. Divergences qui ne lui ont pas permis de mener à bien les réformes qui lui tiennent à cœur pour le bien du pays. Et comme il ne peut pas travailler convenablement et consciencieusement, il préfère quitter le navire du HVM.

Stupeur, étonnement mais aussi et surtout admiration et respect ont suivi sa décision. Car rare pour ne pas dire jamais un ministre ne démissionne. Surtout le grand argentier qui détient le pouvoir de faire marcher ou non la caisse de l’Etat donc du pays. Rappelons le mic-mac incroyable du gouvernement quand les députés ont lancé la motion de censure, Mahafaly Olivier qui était alors ministre de l’Intérieur à l’époque a dansé devant les caméras en pleine assemblée nationale quand la motion de censure a échoué. Donc, Mahafaly Olivier ne démissionnera point quand bien même son gouvernement a échoué sur tous les plans.

Mais plus grande encore est la stupeur quand le Chef de l’Etat Hery Rajaonarimampianina lors de l’inauguration du pont Kamory sur la RN4 a répondu aux journalistes qu’il « n’est pas au courant de cette démission ». Gervais Rakotoarimanana a annoncé aux journalistes qu’il a déposé sa démission au Chef de l’Etat le vendredi 14 juillet. Ce dernier adepte de la politique d’autruche pour ne pas dire plus, ose déclarer sans ciller qu’il n’est au courant de rien. Déjà qu’il n’est pas au courant que les Malgaches sont pauvres ! Alors plus rien n’étonne.