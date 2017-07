Gervais Rakotoarimanana sur le point de quitter le navire

Politique

Gouvernement

Le ministre des Finances et du Budget a appelé les journalistes le dimanche 16 juillet 2017 à 17h30 pour une conférence de presse au Carlton Anosy. A 18 h les journalistes présents étaient priés de quitter le lieu car finalement la conférence de presse n’aura pas lieu « le ministre est encore loin de la ville » selon les explications officielles. Un prétexte qui ne tient pas la route car logiquement il devrait savoir où il sera à 17h30 avant d’appeler les gens un dimanche soir. C’est la moindre des choses. Après de nombreux coups de fil et autres demandes d’informations, l’explication qui revient le plus consiste à dire que « Gervais Rakotoarimanana serait sur le point de démissionner ». C’est la seule explication logique aussi car il faut vraiment une urgence pour appeler les journalistes à une heure aussi tardive un dimanche ensuite. Le lancement officiel des nouveaux billets ce jour ne nécessite pas une conférence de presse dominicale en fin d’après midi.

Des divergences de point de vue sur les nombreux business pas toujours très catholiques initiés ou protégés par des hauts responsables HVM seraient à l’origine de la colère de Gervais Rakotoarimanana. Or, ce dernier est le premier interlocuteur des bailleurs de fonds dont le FMI pour les négociations. Donc, le HVM n’a pas encore intérêt à ce qu’il quitte le navire aussi pourri et prêt à couler qu’il soit ce navire HVM.

Pour rappel, Herizo Razafimahaleo a été jusqu’ici le seul membre d’un gouvernement de Madagascar à décider et oser déposer sa démission pour divergences de vues et de vision. Le général Jean Ravelonarivo a été prié de démissionner pour céder son poste de Premier ministre à l’administrateur civil Olivier Solonandrasana Mahafaly.