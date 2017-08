La sécurité routière au cœur des débats

Société

« Les accidents de la route tuent beaucoup plus que les homicides et actes de banditisme » déclarait le colonel Ravoavy de la circonscription de la gendarmerie d’Analamanga quelques jours avant le tragique accident d’Ankazobe. Suite à ce drame, les autorités responsables de la sécurité routière ont entamé une campagne de sensibilisation notamment à l’endroit des transports publics. Les lois et règlements du code de la route et de la sécurité routière sont ressortis du tiroir et sont rappelés à tous les usagers de la route. Les charges maximum, le nombre de passagers, la vitesse maximale, l’état de sobriété du conducteur… sont rappelés au public et tout le monde est appelé à prendre ses responsabilités, conducteur comme propriétaire de voiture et passagers. Rappelons qu’après le dramatique accident d’Anjozorobe l’année dernière qui a fait 47 morts, les mêmes messages sont passés mais apparemment sans suite.

Les conducteurs de leurs côté font remarquer que l’état général des infrastructures routières, l’incivisme et l’anarchie sont autant de facteurs d’accident que la conduite elle-même. En ville, il faut avouer que les trottoirs n’existent pas et les rares qui existent sont occupés soit par les voitures en tant que parking soit par les marchands. Conduire dans la capitale est un exercice périlleux car les trois quart de la route sont occupés par les piétons et les marchands. Sans oublier les nids de poule devenus nids d’autruche partout. D’autant que les routes très étroites n’ont pas connu d’entretien ni de réhabilitation dans les normes depuis un bout de temps ! Bref, tout pour causer des accidents.