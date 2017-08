Hécatombe à Ankazobe : 30 morts, 83 blessés

Société

Accident sur la RN4

Un effroyable accident d’autocar dans la nuit du 31 juillet a fait 30 morts et 83 blessés -chiffres encore provisoires malheureusement. Un bus à étage transportant des fidèles de l’église protestante FJKM depuis la région d’Itasy pour rejoindre Mahajanga a eu un problème technique à 23 km d’Ankazobe sur la route nationale 4 (RN4). D’après les récits des rescapés, l’autocar a déjà eu des ennuis techniques dès le départ et s’est arrêté à Imerintsiatosika pour être réparé. A l’entrée d’Ankazobe selon ces rescapés, « l’autocar n’a pas pu changer de vitesse et le frein a lâché, au lieu de monter l’autocar a fait une marche arrière et s’est précipité dans un ravin de 30 m au moins en faisant 4 tonneaux pendant la chute. Une fois en bas, il a rapidement pris feu et seuls les passagers qui se trouvent en bas ont pu sortir, ceux de l’étage ont été par contre piégé par les flammes. L’autocar a explosé quelques minutes seulement après. La plupart des victimes sont calcinés malheureusement ». L’autocar transportait 140 personnes en majorité des jeunes et des enfants si la capacité de ce type de véhicule est normalement de 80 personnes. Les secours arrivés sur le lieu ont fait transporter les blessés jusqu’à la capitale où les blessés sont soignés à l’hôpital Ravoahangy Andrianavalona Ampefiloha (HJRA). Les corps des défunts sont également déposés à la morgue du même établissement.

Le Chef de l’Etat accompagné des membres du gouvernement sont venus à l’HJRA dans la matinée du 1er août et a fait savoir que l’Etat prendra en charge toutes les dépenses d’urgence afférentes à ce terrible accident.

Le Premier ministre Mahafaly Olivier annonce qu’une enquête est ouverte pour déterminer les responsabilités de chacun dans cet accident. Qu’en est-il de la responsabilité du centre de visite technique, du propriétaire de l’autocar, du chauffeur demande le Chef du gouvernement, sachant que l’autocar a eu des problèmes techniques dès le départ. D’autres proches des victimes pointent du doigt aussi la responsabilité des organisateurs du voyage dans cet accident. Les recherches des corps calcinés ont cessé ce matin du 2 août mais les enquêtes se poursuivent. Nos sincères condoléances aux familles des victimes.