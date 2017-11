La compétence du ministre de la Santé mise en cause ?

Santé

Epidémie de peste

Une chaine de télévision privée de la capitale a organisé hier un débat sur la décision de certains établissements catholiques de passer outre la note du ministère de l’Education nationale (MEN) de reculer au 6 novembre la rentrée scolaire. Cette décision a été prise dans le contexte de la propagation de l’épidémie de peste qui sévit actuellement dans plusieurs régions de la Grande île. Elle fait partie des mesures prises afin de maitriser l’épidémie mais aussi afin que les écoles ne soient pas touché, a expliqué le ministre de l’Education nationale, Paul Rabary, durant le débat.

Toutefois, la Direction diocésaine de l’enseignement catholique (DIDEC) a décidé de mettre la rentrée scolaire pour les écoles catholiques le 25 octobre dernier. Une décision qui a divisé les établissements scolaires de confession catholique car certains ne s’y sont pas conformés pour suivre les indications du ministère. Un report qui d’autre part résulte de l’étude de l’évolution de l’épidémie selon le ministre Paul Rabary.

Lors de ce débat, le report de date effectué par le ministère de l’Education nationale (MEN) n’était donc pas sérieusement contesté même si elle n’a pas fait l’unanimité au niveau des établissements scolaires. La plus grande interrogation qui a été soulevé concernait plutôt la prise de responsabilité du ministre de la Santé publique, le professeur Lalatiana Andriamanarivo, dans la lutte contre cette épidémie. Mis à part le ministre Paul Rabary qui a dû défendre son collègue au sein du gouvernement par solidarité gouvernementale, les participants ont souligné le fait que le professeur Lalatiana Andriamanarivo ait pris à la légère le début de l’épidémie. Selon les participants à ce débat, l’alerte n’a été donnée par le ministre que lorsqu’un étranger a perdu la vie pour cas de peste et cela deux mois après le premier cas signalé. On rappelle en effet les déclarations de ce ministre devant les journalistes que la peste était maitrisée et qu’il n’y avait pas de quoi s’affoler étant donné que l’on se trouve dans la « saison pesteuse ».

La peste a également chamboulé la vie socio-économique dans le pays, c’est le moins qu’on puisse dire. Chaos, confusion, désarroi, catastrophes…aucun vocabulaire ne peut exprimer la vie et le sentiment provoqués par l’épidémie de la peste ces dernières semaines à Madagascar. La vie socio-économique de toutes les zones concernées dont la capitale est complètement sens dessus dessous depuis l’annonce de l’épidémie.

D’autant que la gestion de l’épidémie est plus que lamentable. La stratégie change à tout bout de champ. Espérons que la dernière qui consiste à envoyer l’ambulance récupérer le malade est la plus efficace. Néanmoins, à entendre les informations et les réflexions des citoyens ici et là, il est fort possible que la psychose et l’ignorance ont tué plus que l’épidémie de la peste elle-même. Certains malades ou leurs proches n’osent pas consulter un médecin de peur que ce dernier ne leur annonce la peste. D’autant que l’histoire de corps du défunt de la peste enterré par les autorités fait toujours débat. D’autres avancent aussi que seuls les corps des « pauvres » sont enterrés par les autorités, les « nantis » sont autorisés à enterrer leurs proches. D’autres encore osent affirment que ce n’est pas la saleté qui amènent la peste sinon les habitants des bidonvilles comme « la Réunion kely » seraient décimés… La défiance envers l’Etat en général n’arrange pas la situation.