La peste sévit à Befotaka Sud

Santé

Santé publique

Finalement, l’Etat à travers le ministre de la Santé le professeur Mamy Lalatiana Andriamanarivo, a confirmé l’existence d’épidémie de peste à Befotaka Sud. « Mais tout est sous contrôle maintenant » s’empresse de rassurer le ministre. La peste est endémique au pays et officiellement 17 personnes ont été victimes de la peste dont 10 décédées dans la commune d’Ambalarano tandis que dans le fokontany de Tanambao cette épidémie a tué 9 personnes. A Iakora, les habitants ont déclaré qu’il y avait une trentaine de morts mais non vérifiable car les gens ne font pas systématiquement de déclaration de décès d’après le ministre.

Les feux de brousse qui poussent les rats à fuir dans les villes mais aussi l’absence d’assainissement en général, l’inexistence d’infrastructure de santé, de médecins et de médicaments en plus de l’ignorance, tout cela contribue à la prolifération de l’épidémie selon le député de Befotaka. Ce dernier note que les malades doivent faire 60km à pieds pour rejoindre la première structure sanitaire et qui n’a pas forcément de médicaments.

La représentante permanente de l’OMS (Organisation mondiale de la Santé) à Madagascar, Charlotte Faty Ndiyae recommande la mise en place d’un système d’alerte précoce dans les zones enclavées lors d’une réunion de travail sur les résultats des investigations à Befotaka Sud.