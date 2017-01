L’échec que sera l’urbanisation sans décentralisation

Editorial

Il est inutile de nous rappeler que l’attractivité de notre capitale et des communes qui l’entourent souffre d’un manque non seulement d’équipements mais de vision urbanistique. L’agglomération ne peut autrement, elle évolue sous la pression démographique, la construction anarchique, dans l’urgence et dans la pauvreté, et cette évolution est sans vision ni valeur esthétique.

Avenue de l’indépendance (Analakely, Antananarivo)

Qu’est-ce qui fait l’attractivité d’une ville ? Il y a certes les équipements en infrastructure, mais aussi les équipements en services publics qui à Madagascar font de plus en plus défaut. Je m’émerveille de voir de grands immeubles érigés et me demande comment ils ont bien pu faire pour être ravitaillés de manière adéquate en eau et électricité ? De l’extérieur, pourtant, on ne peut voir aucune amélioration des réseaux de distribution d’eau ou électricité. Où vont leurs eaux sales, étant donné que chez nous, les communs des mortels, ou autour de nous, il y a soit rien, soit des fosses septiques.

Les équipements en infrastructure sont sans doute coûteux, et malheureusement insuffisants. Les bretelles de connexion de ces dernières années (Bypass, boulevards de l’Europe, Marais Masay, Digue) n’arrivent pas à désengorger les portes d’entrée de la Capitale (Ambohibao, Ambohitrarahaba/ Analamahitsy, Mahazo/Ampasampito, Mandroseza, Ampitatafika, Tanjombato, Anosizato, Ampasika/ Itaosy), mais imaginez la circulation du centre-ville si ces bretelles n’existaient pas du tout ! Le peu de boulevards ou avenues que nous avons sont envahis par une masse humaine, comme une ruche d’abeilles ! Mais imaginez quand même l’avenue de l’Indépendance si les Japonais n’avaient pas financé son embellissement. Ou le boulevard inauguré par Jacques Chirac à Anosibe, la Route des Hydrocarbures élargie à 4 voies, les boulevards de l’Europe ou l’axe Ampasika-67Ha (le boulevard Ravalomanana, n’est-ce pas) ? Dans quel état serait la capitale sans ces travaux ?

Là où des infrastructures urbaines ont donc, quand même, tant bien que mal, été améliorées, les équipements en service public n’ont apparemment connu aucune évolution (réseaux de distribution d’eau et d’ électricité, collecte de déchets, pour ne parler des transports ou lieux publics de rassemblement ou de divertissement – à l’exception, il faut le dire, du Stade Maki et du Coliseum).

Antananarivo dans l’eau en période de pluie

Je ne parle ici que de la capitale mais je ne doute pas que la situation est similaire dans toutes les villes et grands villages de notre île. La tâche est trop grande et trop étendue pour être du seul monopole de l’État central, et notamment du M2PATE. Il est temps de rendre concret sur le terrain, dans les textes et dans les budgets, le rêve de la décentralisation.

Prenons comme exemple la nouvelle bretelle de la Francophonie à Andohatapenaka, construite à la va-vite pour le Sommet, sans pour le moins (les habitants du nord de la Capitale peuvent attester) désengorger les embouteillages d’Ambohibao (rendus pires encore car seulement déplacés vers Andranomena). L’infrastructure « lourde » de remblai et de construction de la nouvelle route pourrait effectivement revenir au gouvernement central (bien que ça devrait revenir au ministère des travaux publics, vrais experts (théoriquement) des ponts et chaussées), mais toute la planification qui encadrerait cette nouvelle bretelle devrait revenir à la Commune. En l’absence (malheureusement voulue de l’administration) de cette planification et de cette décentralisation, l’anarchie qui va venir peupler ce vide est à craindre. Les rizières compromises seront remblayés licitement comme illicitement. Les bordures de la route, au lieu d’être maitrisées et cultivées d’arbres ou autre verdure, laisseront la place bientôt aux marchands, et d’éventuels nouveaux axes d’accès d’automobiles ou de trottoirs seront immédiatement bouchés par de nouvelles constructions. La planification inexistante (ou si elle existait, totalement inconnue) de toute la zone laisse à craindre énormément, surtout que la nouvelle « gare routière du Nord » pourrait nous apporter le paysage désolé et insalubre de Fasan’ny Karana. N’avons-nous rien appris des boulevards de l’Europe, à Ankazomanga ou Namontana, de la construction d’infrastructures sans planification urbaine autour ?

La nouvelle rocade d’Andohatapenaka

Une étude récente de Forbes Afrique sur les villes africaines trouve en haut du classement des villes les plus attractives les villes principalement anglophones (plus souples, autonomes, avec moins de dirigisme central). Dans ces pays, les villes sont des personnalités juridiques pouvant travailler directement avec bailleurs et secteur privé. La transformation du cadre urbain de Madagascar nécessite la décentralisation des décisions et des moyens permettant une fourniture plus efficace des services publics urbains (plans d’urbanisme, adduction d’eau, électricité, gestion des ordures, voiries, espaces publics…). Pour éviter que la dégradation des villes malgaches ne s’accentue davantage, la décentralisation effective doit se concrétiser sans plus tarder.