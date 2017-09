Incohérente

Gouvernance

Le projet de nouveau code minier n’est toujours pas ficelé malgré les promesses successives des dirigeants ; il n’est pas prêt d’être adopté. Mais l’Etat lance toujours des appels aux investisseurs, aux grands investisseurs directs étrangers. Le ministre auprès de la Présidence de la République en charge des mines et du pétrole Ying Vah Zafilahy s’embrouille dans ses explications pour faire comprendre que finalement c’est très compliqué de remettre en cause les clauses des contrats déjà conclus et surtout la loi sur les grands investissements miniers. La question foncière également est un autre grand écueil auquel est confronté le ministère dans l’élaboration de ce nouveau projet de code minier. Enfin et non des moindres, le mode d’attribution des permis miniers avoue le ministre Ying Vah Zafilahy doit être revu en profondeur pour professionnaliser le secteur car celui en vigueur encourage les spéculations et n’est pas du tout rentable pour les caisses de l’Etat. Le principe du « premier venu, premier servi » pour obtenir un carré minier est nocif déclare-t-il, malgré que le détenteur du permis s’acquitte des frais d’administration car un carré minier ne vaut que 8000 ariary par an. Il se trouve que la grande majorité des détenteurs de permis cèdent les leurs à des sociétés ou individus à l’insu de l’administration minière.

Le ministre n’a pas abondé dans le sens des grandes mines et encore moins au sujet de l’huile lourde de Tsimiroro produite par Madagascar Oil. Il a davantage démontré les points faibles dans le segment des petites mines. Sur les 4000 permis miniers délivrés et en vigueur depuis 2011 dit-il, seuls un peu plus d’une trentaine sont déclarés auprès de l’organisme international ITIE ou Initiative pour la Transparence des Industries Extractives, et une cinquantaine fait rentrer annuellement plus 5000 dollars. En tout cas, le ministre affirme encore une fois qu’aucun permis n’a été délivré depuis 2011.