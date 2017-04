Editorial

Quand un petit taxi d’un certain âge allume ses phares et se met à klaxonner, les véhicules cèdent le passage. Mais quand une grosse 4x4 avec vitres teintées et clignotant feux de détresse force le passage, les automobilistes sont plus réticents, voire résistants, à le céder. Dans le premier cas, les chauffeurs savent qu’il s’agit d’une vraie urgence. Dans le second, on est moins sûr, un « big man » ne veut-il tout simplement pas se taper l’embouteillage ? On dit que les malgaches ont perdu tout sens de civisme, mais dans ces cas, il y a un certain ras-le-bol, surtout en ce qui concerne les abus de pouvoir.

Pour en savoir plus, nous sommes allés à la recherche des textes et étions stupéfaits de trouver qu’il y en a à peine (contrairement, par exemple, à la France, où le type d’ « avertisseur spécial » autorisé est précisé pour chaque catégorie de « véhicule d’intérêt général prioritaire » et pour chacun desquels une autorisation préfectorale est requise). Selon notre loi, qui date de 1962, et un décret d’application datant de 1971, seul le véhicule du président de la République ou un « cortège officiel », « précédé par des représentants des forces de l’ordre public qui annonce leur approche par l’emploi d’avertisseurs spéciaux lumineux ou sonores … » ainsi que les « véhicules des services de police ou de gendarmerie, de lutte contre l’incendie et les ambulances » ont droit à la cession de passage, la réduction de vitesse et même éventuellement l’arrêt du véhicule pour faciliter le passage.

Il se peut qu’il existe des lois ou décrets secrets sur la circulation des « véhicules d’intérêt général prioritaire » à Madagascar mais s’ils existent, nous aimerions qu’ils soient publiés. Peut-être était-ce l’objectif de la refonte du Code de la route ? En tout cas, ce qui est sûr, c’est que les véhicules d’intérêt général prioritaires sont aussi diversifiés que leurs gyrophares et que les automobilistes sont de moins en moins convaincus de leur caractère non seulement « d’intérêt général » mais aussi de « prioritaire ». Nous suspectons que les forces de l’ordre assurant la circulation ne savent plus eux-même s’il s’agit de vrais ou de faux. Il fut un temps quand les voitures du gouvernement étaient identifiables par leurs plaques rouges, mais maintenant, il semble que n’importe qui peut s’acheter un gyrophare, même des véhicules avec plaques étrangères.

Cette cacophonie anarchique est à l’image de tout ce qui se passe dans le pays. Il est temps de remettre de l’ordre dans la baraque. Il faut publier les textes sur les privilèges éventuels et spéciaux consenti par la loi aux « véhicules d’intérêt général » ainsi que la mise en place d’une uniformisation de ce qui est exigé comme avertisseur ou feu spécial pour chaque type de privilégiés (lesquels d’ailleurs : chefs d’institution, membres du gouvernement et qui d’autre ?) et les conditions d’utilisation des avertisseurs ou feux spéciaux (vraie urgence, pas pour les conjoint(e)s , parents ou enfants)… Ou bien il faut simplement retourner à l’application des textes, c’est-à-dire l’ordonnance 62-066 et ne laisser qu’au seul président de la République, aux cortèges officiels, aux urgences (pompiers et ambulances) la priorité et forcer ainsi tous ces dirigeants à poiroter avec nous dans les embouteillages. Peut-être que là, enfin, ils penseront à résoudre le problème, au lieu de prendre le pouvoir, pas pour éliminer les embouteillages mais pour les éviter.