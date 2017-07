Enregistrement sonore accablant

Société

Affaire Claudine Razaimamonjy

Un enregistrement sonore portant conversation téléphonique entre un agent de Bianco (Bureau indépendant anti-corruption) et Claudine Razaimamonjy a circulé sur les réseaux sociaux ce week-end. Si certains ont eu un peu de sympathie pour la milliardaire compte tenu de ce qui semble un acharnement contre elle ces derniers mois, l’écoute de l’enregistrement sonore a enlevé toute forme de sympathie envers elle. Dans cet enregistrement, la milliardaire a insulté à plusieurs reprises son interlocuteur tout en le menaçant, le tout dans des termes les plus vulgaires. Plus d’une fois, la milliardaire a insisté sur le fait qu’il faut attendre que « Hery » [1] ne serait plus à la tête de l’Etat avant de pouvoir la convoquer ou l’interroger. « Je suis à Iavoloha, venez ici si vous osez » défie-t-elle « demandez audience à Hery si vous voulez me rencontrer. C’est nous qui sommes au pouvoir maintenant » lance-t-elle. « Vous êtes à la solde des opposants » accuse-t-elle « vous allez connaître Razaimamonjy » ! Le tout entrecoupé d’insultes et de menaces en tout genre. En tout cas elle a promis aux agents de Bianco de détruire leurs carrières entre autres.

Et dire que le Président du HVM, Rivo Rakotovao, comme le ministre de la justice Charles Andriamiseza et autres ténors du parti ont clamé haut et fort leur soutien indéfectible au milliardaire. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirais qui tu es !

Ce matin du lundi 3 juillet, des enquêtes seraient en cours pour identifier l’auteur de la diffusion de ce document sonore et s’il y a eu vol ou perte de document chez l’un des deux interlocuteurs. Ce qui est avéré c’est l’authenticité de la conversation téléphonique. En effet, les convocations par téléphone sont systématiquement enregistrées par le Bianco. Il s’agit d’une précaution pour prouver que tous les moyens ont été utilisés afin de convoquer une personne. Dans ce cas Claudine Razaimamonjy n’a pas daigné répondre aux deux convocations de cet entité.

Il faut remarquer que cette publication intervient au moment où le groupement politique MAPAR insiste pour que les autres acteurs dans cette affaire -car c’est tout un réseau dont Claudine Razaimamonjy ne serait que le maillon faible, soient aussi poursuivis et que Christine Razanamahasoa, qui préside ce groupement à l’Assemblée nationale réclame une enquête parlementaire.