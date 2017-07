Des efforts mais toujours insuffisants

Société

Lutte contre la corruption et état de droit

Il est rare d’entendre des députés élus sous la bannière MAPAR reconnaître et féliciter les efforts déployés par le régime en place pour lutter contre la corruption. Christine Razanamahasoa en fait partie et l’a déclaré lors de la rencontre des députés et des membres du gouvernement à l’Assemblée nationale. Elle a complimenté le directeur général du BIANCO et l’a encouragé fortement à poursuivre ses efforts. Elle a précisément cité le traitement de l’affaire Claudine Razaimamonjy par le BIANCO. Mais dans le souci de voir tous les membres du réseau Claudine Razaimamonjy interpellés et le réseau démantelé, elle n’a pas manqué de signaler que Claudine Razaimamonjy serait peut-être le maillon faible car, d’après le député du MAPAR, ce réseau est composé des autorités au sein de la Banque centrale et du Trésor public, et au sein de ministères auxquels elle prête de l’argent. Bref, le MAPAR insiste pour que le BIANCO étende l’enquête sur le désormais « affaire Claudine Razaimamonjy » à tout le réseau. Autrement dit en premier lieu au Premier ministre Olivier Mahafaly. Car une bonne partie de cette vaste corruption porte sur les fameuses « subventions exceptionnelles » octroyées par le ministre de l’intérieur. Ces subventions exceptionnelles ne font que transiter dans les comptes des communes censées bénéficiaires. Elles sont tout de suite transférées dans des comptes bancaires privées de Claudine Razaimamonjy ou ses proches. En tout cas, la milliardaire à elle tout seul n’a pas pu faire sortir de la caisse de l’Etat tous ses milliards que la justice soupçonne comme fruit d’une corruption de grande envergure. Reste à savoir si le Bianco ose faire ce pas. Car la plupart de ce réseau se trouve fort probablement dans le camp du régime en place, voire tous des barons de ce régime.

A certains égards, une révision de stratégie serait en marche au sein du MAPAR quand on entend le député Naivo Raholdina apporter des précisions sur le positionnement de ce groupement politique par rapport à une opposition qui réclame la démission du président de la République ou qui souhaite un coup d’état. Le MAPAR qui a soutenu et porté son candidat présidentiel au pouvoir ne peut pas œuvrer pour le démettre, fait-il comprendre tout en ajoutant que c’est plutôt la politique de ce régime que le MAPAR critique et condamne et non celui qu’il a élu. Pour dire quelque part que l’opposition MAPAR n’est pas contre un individu et encore moins forcenée.

Dans tous les cas, le MAPAR n’est pas le seul à admettre que des efforts sont faits mais ils sont insuffisants. Le chef de la Délégation européenne, Benedito Sanchez l’a fait remarquer. Il réclame des enquêtes plus poussées, des investigations plus profondes et une plus grande transparence. Car jusqu’ici, l’affaire Antsakabary par exemple, déclare-t-il, pose problème ; un véritable problème de confiance entre la population, les forces de sécurité et la justice. De nombreuses affaires ne sont pas suffisamment éclaircies, des investigations ne sont pas menées jusqu’au bout et tout cela explique les réactions négatives des populations qui se sentent spoliées.

L’opinion publique de la capitale attend par exemple la suite de la grenade offensive découverte au parking du ministère du Tourisme. On sait que c’est une grenade inerte, de marque soviétique ; elle n’a pas éclaté car non dégoupillée. Mais cette arme appartient à quel corps et a été soustraite de quel magasin de stockage des forces armées ?