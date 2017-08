Des promotions, des sanctions et des choix discutables

Politique

Remaniement gouvernemental

Les rumeurs d’un remaniement ont persisté durant toute la semaine et les députés pro-régime sont même allés jusqu’à demander ouvertement au président de la République de revoir la composition de son gouvernement. Aussi, lors du Conseil des ministres d’hier qui a tout de même été repoussé été par deux fois dans la semaine, Hery Rajaonarimampianina a procédé à un remaniement partiel de son équipe. Le deuxième remaniement partiel que connait donc le « gouvernement de combat » de Mahafaly Solonandrasana Olivier. Ainsi ont été nommés ministre auprès de la présidence chargé des projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement (M2PATE) Benjamina Ramarcel Ramanantsoa, qui occupait auparavant le poste de ministre des transports, Henry Rabary Njaka comme ministre des affaires étrangères (MAE), Tazafy Armand auparavant ministre du commerce et de la consommation (MCC) qui est désormais ministre de l’industrie et du développement du secteur privé (MIDSP) et Nourdine Chabani qui prend en charge le MCC, laissant le MIDSP entre les mains du précédent. Ensuite, le ministère de la justice a été confié à Rasolo Elise Alexandrine, magistrat, Président de la Cour de cassation. Enfin, de retour au sein du gouvernement, Ralava Beboarimisa occupe désormais le fauteuil du ministre des transports et de la météorologie s’il avait déjà été ministre de l’environnement à l’époque de l’ancien premier ministre, Jean Ravelonarivo.

Services ou pas

A une année des élections présidentielles, Hery Rajaonarimampiaina a encore une fois de plus revu son équipe, certaines personnalités ayant reçu des promotions tandis que d’autres ont été tout simplement sanctionnés. Et la première à en être victime est la désormais ancienne ministre des affaires étrangères Attalah Béatrice. Pour rappel, cette dernière fut l’une des inamovibles des gouvernements qui se sont succédés durant cette quatrième république. Dernièrement très active auprès des médias, faisant plus d’une fois la une de quotidien de la place, certains observateurs voyaient déjà qu’Attalah Béatrice était en mauvaise posture et cherchait à sauver son fauteuil. La faute de cette dernière se trouve inévitablement dans la fuite de la correspondance administrative qui contenait la liste de la délégation malagasy en partance pour l’Afrique du Sud dernièrement. Une fuite qui a accablé le Premier Ministre Olivier Mahafaly et sa famille qui se trouvaient sur cette liste. Pourtant, celle-ci peut se targuer d’avoir un bilan positif, notamment avec l’organisation du Sommet de la Francophonie à Madagascar dernièrement et le prochain rendez-vous de la diaspora malgache qui arrivera bientôt. Le désormais ancien ministre de la justice Andriamiseza Charles a également fait les frais des instabilités au sein de la justice, notamment face aux troubles du Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM). Ndahimananjara Johanita a également fait les frais des saisies à répétition des bois de rose déjà répertoriés, ce qui a démontré l’incompétence du régime face à ce trafic. Par contre, Benjamina Ramanantsoa a été promu avec sa gestion de l’évènement malheureux d’Ankazobe qui a également permis au régime et au président de la République de se mettre sur le devant de la scène. Tazafy Armand est passé du ministère du Commerce à celui de l’Industrie, sûrement à l’approche de l’élection de la Chambre de commerce d’Antananarivo et des enjeux que celle-ci représente, compte tenu des risques de confusion par rapport à une liste de candidats qui semblait avoir le soutien du ministère.

Des retours

Les surprises n’ont pas manqué pour ce, sans doute, dernier remaniement du gouvernent Mahafaly Solonandrasana. En effet, deux proches du président de la République à savoir Henry Rabary Njaka et Ralava Beboarimisa sont de retour au sein de l’exécutif. Pour rappel, Ralava Beboarimisa a été ministre de l’environnement et a payé de sa place les problèmes liées à l’exportation des bois précieux malgache de ce temps là. En ce qui concerne Henry Rabary Njaka, celui-ci avait déjà occupé le poste de Directeur de cabinet de la présidence de la république et celui de Président du Conseil d’Administration d’Air Madagascar. Les deux compères sont donc de retour dans le cercle dirigeant. Les choix faits par le président de la République ont tôt fait de provoquer des discussions dans la sphère politique malgache. On parle de faire du neuf avec du vieux ou encore de recyclage sans grand changement, n’apportant donc aucun nouvel espoir à la population.