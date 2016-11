Un atelier pour la résolution de l’apatridie

Société

Droit à la nationalité

Pour la résolution des problèmes d’apatridie à Madagascar, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), le Focus Développement et l’association Gasy Jiaby se sont concertés avec la société civile, le 08 novembre 2016 à l’Hôtel Colbert Antaninarenina, à travers un atelier. Ils ont fait rapport de leur étude sur le droit à la nationalité, de l’adaptation et l’application des lois par rapport aux normes internationales ; c’est l’un des objectifs dans le premier volet de la résolution de l’apatridie. Le second volet de l’action tend vers l’instauration d’un « vouloir vivre ensemble », pour le respect de la diversité au sein de la société malgache.

La société civile, dépendant de son domaine d’intervention, peut participer à travers le plaidoyer pour la réforme de la législation malgache touchant les apatrides, notamment sur le code de la nationalité malgache. Elle sera le médiateur et ses actions sont considérées principalement dans l’interpellation pour le respect du droit de chacun, pour l’instauration de la paix. Cette modération visera à éviter les conflits de tout genre et à éloigner les discours extrémistes. Le respect mutuel entre les membres de la société est la principale priorité.

Pour les ateliers à venir, différents acteurs provenant des organisations de la société civile participeront à cette résolution de l’apatridie à Madagascar.

L’association « Gasy Jiaby » se bat particulièrement pour le droit des femmes Malagasy, ayant épousé légitimement une personne d’une nationalité étrangère, pour qu’elles puissent étendre le droit à la nationalité pour ses enfants.