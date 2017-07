« Chocolat Madagascar 100% », meilleur chocolat 2017

Vie d’entreprise

La Chocolaterie Robert

Grande fut la surprise de l’équipe de la Chocolaterie Robert conduite par son président directeur général, Marcel Ramanandraibe, lorsque les jurys lui ont décerné le « Gold » pour le Chocolat Madagascar 100 % de cacao consacré « Meilleur chocolat 2017 ». L’Académie des chocolats qui s’est déroulée depuis le mois d’avril en est à sa 10è édition s’est achevée le 19 juillet dernier par l’annonce des résultats du concours et la remise des prix aux gagnants dans le salon du légendaire hôtel CLARIDGE’S à Londres. Le prestigieux prix Gold récompense l’effort déployé par la Chocolaterie Robert tant au niveau de ses plantations de cacao de Brickaville et d’Ambanja que dans son usine de fabrication à Andrefan’Ambohijanahary. En tout cas, c’est toute la chaîne de production qui a été évaluée par des juges de divers horizons, dont des journalistes internationaux, des chefs, des pâtissiers et des experts en chocolat et en nutrition. Les produits sont jugés sous plusieurs aspects tels l’arôme qu’ils dégagent, leur saveur, la complexité du chocolat mais aussi leur présentation, leur apparence.

Ainsi l’attribution de l’ultime Golden Bean Award 2017 à « Chocolat Madagascar 100 % » dans la catégorie « Tree to Bar » est un grand honneur pour l’entreprise toute entière, représentée à l’occasion de la cérémonie de remise des prix par Marcel Ramanandraibe, Stéphanie Ramanandraibe et Neil Kelsll ; mais c’est également un honneur à l’industrie agroalimentaire de Madagascar. Il faut avouer que le Chocolat de Madagascar est une référence et La Chocolaterie Robert n’en est pas à sa première participation à un concours international et encore moins à ses premiers prix (La Chocolaterie Robert : 1ère entreprise malgache récompensée ; Chocolaterie Robert : Top Brand du « Salon du Chocolat Japon 2016 »).