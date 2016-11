Wake Up Madagascar et le MLE interpellent l’OIF

Société

Sommet de la Francophonie

Entre vacances de la francophonie, inaugurations à tour de bras, des manifestations interdites, des pauvres qu’on cache, des milliers d’hôtes attendus dont de nombreux chefs d’Etat, Antananarivo ou plus exactement les dirigeants sont en effervescence. Cette semaine de la francophonie est considérée comme une consécration internationale pour le régime HVM, mal aimé sur le plan national. Les tenants du pouvoir tentent de redorer leurs images en inaugurant tout, même les travaux inachevés, et en se montrant partout. La société civile comme le Wake up Madagascar et les journalistes membres du Mouvement pour la Liberté d’Expression (MLE), tentent de se faire entendre malgré l’interdiction formelle de manifestations décrétée par les autorités.

A défaut de pouvoir manifester, Wake up adresse une lettre ouverte à la Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) précisant « que ce n’est pas le Sommet qui nous dérange, encore moins la Francophonie. Nous sommes indignés par le mépris de nos dirigeants pour la population malgache. Indignés face à cet État qui cache notre misère et notre pauvreté au lieu de leur trouver une solution pérenne. Indignés, devant cette volonté de jeter de la poudre aux yeux des délégations internationales et de faire si peu pour lutter à nos côtés pour les droits les plus basiques : du travail, de la nourriture, de l’instruction, de l’électricité, de l’eau potable. Nous vous invitons à vous pencher sur les réalités et le quotidien du Malgache, et à plaider en sa faveur, pour que ce Sommet ne soit pas le rendez-vous de la seule élite francophone, au désagrément de la population qui l’accueille ».

Evénement au budget opaque

Wake up dénonce la mise à l’écart de la population pour cet évènement et rappelle la réalité des quotidiens des Malgaches en état de survie quotidienne. Ce mouvement citoyen note que « les mesures prises au nom du confort et de la sécurité des prestigieux invités ne servent qu’à cacher la réalité du Malgache de 2016 et pour certains d’entre nous, alourdissent la précarité quotidienne durant la semaine consacrée à la Francophonie.

Par ailleurs, un budget faramineux a été mis à disposition de l’État pour l’organisation de l’événement. Cependant, les dépenses occasionnées dans la préparation du Sommet restent opaques et les détails, jalousement gardés par l’Administration. Malgré les incessantes demandes de la société civile et de simples citoyens, le budget y affecté et ses sources sont volontairement laissés flous, laissant planer des doutes et des inquiétudes légitimes. »

Le MLE pour sa part dénonce et rappelle l’entrave à la liberté d’expression du régime à travers le fameux nouveau Code de communication. « Nous tenons à vous rappeler que depuis pratiquement six mois, un bras de fer a été engagé entre les professionnels des Médias, notamment ceux réunis au sein du « Mouvement pour la Liberté d’Expression », et les autorités gouvernementales concernant l’adoption et la promulgation dans des conditions inquiétantes d’un nouveau « Code de la Communication Médiatisée », note le MLE. Le code de la communication médiatisé qui a été voté par seulement 18 députés sur 151, a été promulgué par le Chef de l’Etat dans sa version contestée. Ce code est actuellement perçu comme une véritable épée de Damoclès à la tête des journalistes indépendants et des simples citoyens ou activistes s’exprimant dans les réseaux sociaux ou dans la presse audio-visuelle et écrite, selon le MLE. Ainsi ce dernier estime avoir le devoir d’informer les membres de la francophonie sur cette triste réalité « d’autant plus que la liberté d’expression et celle de la presse font partie des valeurs essentielles de la Francophonie. »