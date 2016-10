Volontaire ou de la poudre aux yeux ?

Société

Institution de la CNIDH

Les 11 membres de la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH) ont prêté serment le jeudi 13 octobre 2016 à Anosy. L’institution est représentée par différentes entités comme l’Exécutif, le Sénat, l’Assemblée National, le Barreau, l’Ordre des journalistes, les universités, et la Société Civile. Sa principale mission est de veiller au respect des Droits de l’Homme, dans tous ses aspects. La CNIDH peut recevoir des plaintes et faire des enquêtes, fournir des recommandations pour les projets de lois, conseiller le gouvernement sur la politique de l’Etat.

La CNIDH est instituée en 2014 par la loi N° 2014-007. Sa création, qui a pris une année, a surtout été impérative en raison des recommandations issues des Traités internationaux et du Conseil de Droits de l’Homme Universel que Madagascar a signé.

Les moyens seront mis à la disposition de la Commission selon l’Etat. Pourtant la création de cette institution n’a pas été prévue car aucun budget n’a été réservé pour la CNIDH. La mise en place de la Haute Cour de Justice et de la CNIDH ferait partie des stratégies pour séduire les bailleurs de fonds pour la conférence qui se tiendra, à Paris au mois de décembre 2016. Il ne reste plus que le représentant du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’État de Droit (HCDDED) pour que tous les organes de justice fonctionnent réellement pour le respect des traités et du droit de l’Homme. Lors de la prestation de serment, le ministère de la Justice a dirigé la cérémonie, malgré les excuses, l’absence du Président de la République et du Premier Ministre entretient le doute sur la volonté de mise en place de ces institutions par l’Etat.