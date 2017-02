Véritable serpent de mer

Socio-politique

Réconciliation nationale

Accouchement difficile, très difficile de la réconciliation nationale. Depuis le temps qu’on débatte le sujet, qu’on discute, qu’on se réunisse, rien n’y fait alors que le régime HVM prépare son deuxième mandat. Chaque phrase sur ce thème est débattu pendant des mois et des années et rarement on arrive à se mettre d’accord sur quoi que ce soit. Dernier sujet sur la question, la déclaration des catholiques lors de la grande messe de Mahamasina du 29 janvier dernier et l’avis de la Haute Cour Constitutionnelle. Cette dernière a fait savoir que le Conseil du Fampihavanana Malagasy (CFM) n’est pas une institution, et son président n’aura pas le rang protocolaire de chef d’institution, réitère la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) dans une décision de contrôle de constitutionnalité de la loi sur la réconciliation nationale. Le Président de la République et le gouvernement, l’Assemblée nationale et le Sénat, ainsi que la Haute Cour Constitutionnelle sont les Institutions dont dispose l’Etat, d’après l’article 40 de la Constitution, selon l’équipe de Jean Eric Rakotoarisoa.

Les catholiques pour leur part réitèrent l’indispensable réconciliation nationale surtout maintenant d’autant que le pays s’enfonce de jour en jour dans le marasme de la pauvreté et insécurité en tout genre.

Après la péripétie des réunions sur la réconciliation nationale organisée par le FFKM, la nouvelle loi portant réconciliation nationale adoptée par l’Assemblée nationale on ne sait plus où en est. Alors que le mandat du bureau du FFM ou filankevitrin’ny fampihavanana malagasy est déjà arrivé il y aura bientôt un an, on ne voit pas encore comment et quand son successeur va prendre service. Les proches de l’ancien Président Zafy Albert dénoncent l’absence de volonté politique de l’équipe au pouvoir. Ils soupçonnent surtout Hery Rajaonarimampianina de ne pas vouloir mettre en place le véritable comité nationale de la réconciliation et de traîner en longueur la procédure, du moins jusqu’à la fin de son mandat.