Une plateforme de données statistiques

CountrySTAT Madagascar

La FAO, l’Union européenne, le COMESA, le ministère malgache de l’Agriculture et Elevage et celui du Commerce et de la Consommation ont lancé officiellement ce 23 janvier 2017 le système CountrySTAT qui est une plateforme de base mondiale de données sur l’alimentation et l’agriculture. Country STAT utilise la plateforme FENIX qui est un système basé sur internet et la technologie open-source. Il est accessible grâce au lien http://madagascar.countrystat.org. Et il vient ainsi combler les lacunes en matière de statistique agricole en général qui est pourtant un outil indispensable pour les décideurs, gouvernants qu’opérateurs privés nationaux ou internationaux. Un groupe de travail technique dénommé ECSM (Equipe CountrySTAT Madagascar) constitué des représentants d’organisations diverses (Ministères, Offices Nationales, Observatoires, Institut national, Associations, etc.) a réalisé CountrySTAT Madagascar, et est en charge d’alimenter et de maintenir le site à jour. Les membres de ce groupe ont bénéficié de formations techniques avancées afin de pouvoir pleinement assurer ces fonctions.

CountrySTAT a été en effet conçu pour être un outil mis à la disposition du public, des preneurs de décision, des partenaires au développement, et de tout autre utilisateur œuvrant dans la lutte contre la faim et la pauvreté. Dans cette optique, CountrySTAT permet un accès rapide aux données statistiques disponibles, ce qui facilite les planifications et les prises de décision objectives, basées sur des informations reflétant les réalités nationales. En outre, l’accessibilité des données statistiques contribue à terme à accélérer le processus de réduction de la faim, de la malnutrition et de la pauvreté. Il s’agit d’un outil essentiel pour Madagascar dans l’effort de développement souhaité durable, car les nombreuses et successives publications relatives au monde rural notamment agricole ont disparu de la circulation depuis plusieurs années. Il semble que le gouvernement va profiter de la campagne de recensement national pour obtenir des données sur la monde rural.

En tout cas, le site de countryStat offrira des données, des analyses statistiques et des tableaux comparatifs. Il permet aussi d’identifier les partenaires détenteurs des métadonnées ou d’autres données spécifiques qui n’auraient pas été enregistrées sur le site. Les données multisectorielles font l’avantage de CountrySTAT, car d’après Joceline J. Solonitompoarivony, du Service des Statistiques agricoles au sein du ministère d’Etat en charge de l’Agriculture et de l’Elevage, CountrySTAT inclue des bases de données provenant des domaines tels que : la Production, le Commerce, la Population, les Prix, l’Emploi, l’Eau, l’Elevage, le Compte national, les Pêches et forêts, et bien d’autres. Etant un site ouvert, ajoute-t-elle, CountrySTAT lance un appel aux contributeurs. Toute institution générant des données et pouvant contribuer à enrichir le site est encouragée et invitée à entrer en contact avec ce groupe, voire à l’intégrer.