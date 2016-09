Une nébuleuse

Société

Etat de droit

Et voici que le SAMIFIN a du s’expliquer sur ses procédures car il est soupçonné de divulguer des documents relatifs à ses investigations sur le trafic de bois de rose auquel un député serait mêlé. Ce dernier exige des preuves. D’après le patron du SAMIFIN, Lamina Boto Tasaradia, le SAMIFIN ne fait que des investigations et confie les résultats au tribunal. Le SAMIFIN est en train de changer de stratégie et ne se contente plus des déclarations d’opérations douteuses de la part des banques poursuit-il, car les organisations mafieuses ou les particuliers qui versent dans le blanchiment d’argent ne virent pas de l’argent sale auprès des établissements bancaires. En tout cas, tout le monde attend la suite de cette initiative du SAMIFIN au moment surtout où le régime Rajaonarimampianina accumule les accusations portées contre lui par les « opposants » et la presse. Violation de domicile par des éléments cagoulés des forces de l’ordre, coups et blessures volontaires, arrestations arbitraires, abus et brutalités lors des enquêtes, non respect des droits humains, « vente » de biens immobiliers et braderie sur les richesses naturelles, sans plus parler des « bavures » ou incompétences de quelques éléments de la police routière qui sont venues étoffer la peur sur les routes nationales ; tout cela alimente les griefs portés contre l’Etat par les chroniques des médias et les politiciens. Les attaques de dahalo sont relatées presque quotidiennement par la presse. De leur côté, les forces de l’ordre –police nationale et gendarmerie se succèdent ou se relayent pour apporter leurs explications et démontrer que de nombreux efforts, des stratégies et des tactiques sont déployés pour réduire l’insécurité et que les succès ne sont pas des moindres, à l’exemple récent de l’arrestation de ce « cyberterroriste ». Les communicateurs des forces de l’ordre ne manquent pas de déplorer les pertes en vie humaine dans leurs rangs tout en reconnaissant les morts de civils innocents ou de membres de fokonolona lors des poursuites contre les dahalo. Dans l’affaire du taxi-brousse cible de tirs mortels par un gendarme au barrage de police routière du Tombontsoa à Antsirabe, la Gendarmerie nationale déclare que les enquêtes sont en cours et que le gendarme en cause est arrêté au même titre que le chauffeur. Le communiqué de la Gendarmerie ajoute que l’agent qui a tiré sur le véhicule « en fuite » sera d’une part jugé par le tribunal mais passera aussi en conseil de discipline militaire. Des ministres et responsables des forces armées se sont succédés et ils ont tous déclaré le même refrain sans que l’opinion ne sache la suite des affaires concernant ces éléments non respectueux des droits humains.

En tout cas, l’affaire de Tombontsoa Antsirabe remet sur le tapis les formations en droits humains au sein des forces de l’ordre et de la sécurité car malgré tout, on ne tire pas sur un malfaiteur ou sur un fuyard pour tuer mais pour empêcher d’échapper à la justice, donc dans les jambes ou dans les roues du véhicule. La seule circonstance admise dans l’usage des armes pour tuer est en cas de légitime défense sinon en cas de guerre. Quoi qu’il en soit cette « attaque mortelle » perpétrée par un gendarme contre un taxi-brousse sur une route nationale assombrit encore l’image du pays, et les détracteurs de la destination touristique ne manqueront pas d’en faire tout un chou gras. Pendant ce temps, les plus hauts dirigeants se gargarisent de la reconnaissance internationale.