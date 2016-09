Un suspect arrêté à Itaosy

Société

Cyberterrorisme

Le Commissariat central de Police à Tsaralalàna se défend d’avoir ordonné dans la nuit de lundi dernier, l’ « opération commando » ou de perquisition musclée au domicile de Nina, de son vrai nom Rahantanirina Lalao, député élue sous la bannière du MAPAR à Mahajanga. Le Premier ministre pour sa part, annonce qu’il va ordonner des recherches pour savoir qui est-ce qui a missionné ces « agents cagoulés ». Ont été emportés par ces « éléments cagoulés » à 2h 30 du matin, les téléphones portables et ordinateur, et d’autres biens selon la presse. En tout cas, ils n’ont pas trouvé les armes qu’ils ont affirmées comme motif de leur perquisition selon les médias. En attendant, les individus qui occupaient cette habitation ont été arrêtés et remis au Parquet qui les a placés ce 14 septembre en détention préventive.

Dans la foulée des actualités policières, on apprend qu’un individu répondant à l’adresse mail « ahmedboujari gmail.com » a été arrêté par la Brigade criminelle pour cyberterrorisme. Selon la Police de la Brigade criminelle, cet individu a été pris en flagrant délit dimanche 11 septembre à Itaosy dans un cybercafé, en train de rédiger et d’expédier des messages à destination de ses cibles auxquelles ils réclament la somme de 85 000 euros.

D’après les explications des policiers –entre autres, les commissaires Owens et Jean de Mata Rakotondrasoa, l’individu a menacé de faire exploser les appareils d’une compagnie aérienne s’il n’obtient pas la somme exigée. Les investigations menées par le siège de cette compagnie ont conduit grâce à l’entraide judiciaire, la Police malgache à commencer le 25 août dernier, ses investigations pour la traçabilité jusqu’à cet individu. Il semble que cet individu n’est pas à son premier chantage car d’autres compagnies aériennes auraient reçu des menaces et demandes de rançon identiques.

Les policiers sont persuadés que l’individu fait parti du réseau terroriste Daech. Mais des observateurs en doutent et relèvent que le mode de fonctionnement et les méthodes des terroristes Daech sont très différents. Toujours est-il que le suspect est en détention préventive et sera jugé selon le commissaire Owens. Il ajoute que ce suspect peut être également remis à une juridiction étrangère si la société aérienne ou la police étrangère le réclame.