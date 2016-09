Société

Journée internationale du droit d’accès à l’information

« Accès à l’Information : c’est un Droit ! », c’est par cette phrase qu’ILONTSERA a signé la journée internationale du droit d’accès à l’information, le 28 septembre 2016, pour Madagascar.

ILONTSERA ou l’observatoire des médias à Madagascar continue de rallier les citoyens avec le monde de la communication et des média, dans le respect des droits de l’Homme. Le droit d’accès à l’information en fait partie. Après l’exposition dans les ruelles d’Antaninandro et les différentes interventions par rapport au code de la communication, cette volonté d’être proche de la population demeure au centre de leurs activités. C’est à travers une exposition virtuelle de caricatures sur Facebook que l’organisme a marqué la journée. Des caricatures mettant en exergue le droit à l’information et la liberté d’expression. L’appel a été lancé depuis une semaine avec le slogan « Usons de notre liberté ! ». L’exposition est appuyé par différentes associations de caricaturistes comme Tantsary et Plum’art. D’ailleurs, ils ont participé à l’exposition mais les passionnés de dessins ont aussi contribué.

Le droit d’accès à l’information, c’est un sujet à chaud par rapport aux discussions sur l’adoption du code de la communication médiatisée à Madagascar. L’observatoire a pris cette initiative pour faire une interpellation en faveur du droit d’accès à l’information de chaque citoyen, en s’ s’exprimant à travers les images plutôt qu’à travers les écrits comme d’habitude. Le but étant d’éclaircir sur la situation du droit à l’information à Madagascar, de remettre en question cette vision sur l’information. En effet cette journée ne concerne pas seulement l’accès aux informations dans les média mais il y a aussi la difficulté d’accès aux informations par le citoyen auprès des différentes organismes et institutions : fokontany, ministère, hôpital, tribunal. L’accès aux informations concernant des procédures, des statistiques, et certaines données qui n’ont aucun caractère secret défense ou qui ne peuvent porter atteinte à l’intégrité du territoire mais que journaliste et/ou le citoyen souhaitent obtenir, est trop souvent conditionné et limité.

La journée internationale du droit d’accès à l’information est encore peu abordée à Madagascar. Pour la célébration, l’UNESCO a également tenu un atelier le 27 et le 28 septembre 2016, en invitant tous les acteurs des médias et de la communication à Madagascar.