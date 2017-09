Un sursis d’une semaine pour la nouvelle ministre

Société

Revendication SMM-Greffiers

Le syndicat des magistrats de Madagascar (SMM) ainsi que celui des greffiers (SGM) ont rencontré la nouvelle Garde des sceaux, Rasolo Elise Alexandrine hier au siège du ministère de justice à Faravohitra. Les deux syndicats ont remis à la nouvelle ministre le dossier sur leurs revendications respectives et lui ont donné une semaine pour bien étudier les dossiers en question. Entre autres, la mise en place d’une commission spéciale pour résoudre les revendications des magistrats et greffiers. La mission de cette commission étant de veiller sur l’indépendance de la justice et de l’Etat de droit mais également lutter contre l’ingérence et l’immixtion des politiciens et hauts responsables du régime dans les affaires de la justice. Les greffiers quant à eux se focalisent plus sur des revendications pécuniaires et de carrière.

Après une semaine, ils vont sûrement revenir à la charge et vont demander à la nouvelle ministre si elle peut ou non les satisfaire. La nouvelle ministre est censée leur proposer un calendrier pour concrétiser leurs doléances.

Dans tout ceci, la nouvelle ministre ne peut pas ignorer les revendications du syndicat des agents pénitenciers qui attend lui aussi d’être reçu en audience après s’être fait mariner par le Premier ministre. D’après le président du syndicat des agents pénitenciers, les rencontres avec le Premier ministre n’ont donné jusqu’ici aucun résultat.

Mais en toute objectivité, on ne voit pas bien comment la nouvelle ministre pourra les satisfaire vu que le Premier ministre Mahafaly Olivier, Chef de l’Administration ainsi que le Chef d’Etat, Hery Rajaonarimampianina, ont déjà échoué sur ce plan. D’autant que les revendications ne concernent pas que le ministère de la Justice. D’autres départements sont concernés dont celui des finances pour les greffiers par exemple. Toutefois l’espoir est de mise du côté des syndicalistes, étant donné que Elise Rasolo, ancienne présidente de Cour de cassation est issue du SMM et semble bien connaître les difficultés et les problématiques des magistrats.