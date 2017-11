Un pas de plus pour le rapprochement

Diplomatie

Grande Bretagne-Madagascar

Etant toujours dans le cadre de célébration de la célébration du bicentenaire des relations entre Madagascar et la Grande Bretagne, une nouvelle délégation en provenance du Royaume-Uni est dans nos murs depuis hier. Un autre signe de la volonté des deux pays de raffermir leurs liens d’amitié après la visite de la princesse Anne il y a de cela un peu plus d’une semaine précédée par la réouverture de l’ambassade de Madagascar à Londres avec le déplacement du président de la République lui-même sur place. Cette fois ci, il s’agit d’une délégation de parlementaire britannique emmené par le député du parti conservateur Tim Loughton. Cette délégation s’est rendue auprès du président de la République hier 6 novembre pour un entretien. Elle va ensuite tenir des réunions avec le Sénat et l’Assemblée Nationale ainsi que quelques ministères et Organisations non-gouvernementales. Selon les informations, l’objectif de ce voyage est de mettre en œuvre une « coopération durable et planifiée dans les domaines de la paix, la sécurité, la bonne gouvernance ainsi que l’économie ». Selon le chef de la délégation britannique, « la Grande Bretagne va travailler avec les autorités malgaches dans la lutte contre la criminalité, la corruption et pour un Etat de droit en vue de favoriser les investissements et les relations commerciales. Une coopération internationale est en vue, avec des experts de Scotland Yard notamment, pour la lutte contre la criminalité ». Autant dire un autre pas de plus pour le rapprochement.