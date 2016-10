Un comité technique en réponse aux revendications

Transport

Air Madagascar et MGH

Aussitôt après les protestations des personnels d’entretien et assistance d’Air Madagascar la Direction générale de la compagnie aérienne nationale a ouvert le dialogue et accueilli les délégués de personnels. Il a été décidé ce 17 octobre entre les parties en présence, la création d’un comité technique qui éclaircira les rôles et devoirs de chacun et surtout de l’affectation des équipements et matériels indispensables au service d’entretien et assistance. Alain Rabetrano, délégué des cadres et techniciens d’Air Madagascar a en effet indiqué que des agents de Madagascar Ground Handling (MGH) se sont emparés des matériels utilisés par les agents d’Air Madagascar réduisant alors ces derniers à tourner les pouces et à évacuer leur lieu de travail. Ce Comité technique sera alors composé des décideurs et techniciens de la Direction générale et des représentants des personnels techniques et assistance mais vraisemblablement aussi des responsables de MGH. Car il s’agit ici de départager et de transférer progressivement les services vers MGH. Au 1er décembre 2016, tout le service entretien-maintenance-assistance de tous les avions qui atterrissent ou partent de l’aéroport d’Ivato et d’ailleurs dans tout Madagascar, relèvera de MGH. Ce que conteste le personnel d’Air Madagascar qui veut que les services de la compagnie nationale Air Madagascar lui soient réservés.

En tout cas, le dialogue est en cours et il s’agit maintenant de capacité de persuasion. L’essentiel est que les service rendu aux passagers soit satisfaisant.