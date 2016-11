Un an de prison avec sursis

Société

Verdict dans « l’affaire Soamahamanina »

Le verdict est tombé ; les cinq militants du mouvement de contestation de l’exploitation aurifère par la compagnie chinoise Jiuxing Mines à Soamahamanina, sont maintenant fixés sur leur sort. Présentés comme des patriotes et fervents défenseurs de leur terre et de leurs patrimoines, ils sont libres, ils ont regagné leur domicile. Mais ils sont reconnus coupables des certains actes qui leur valent les peines d’un an d’emprisonnement avec sursis. La défense des cinq de Soamahamanina persiste et signe ; le verdict ne correspond à aucun des actes et actions de leurs clients. Comme promis Me Willy Razafinjatovo déclare qu’avec l’accord des proches des cinq condamnés, il va faire appel de ce jugement. A son avis, le verdict n’a aucun sens car les cinq n’ont pas entravé à la circulation et ils n’ont pas incité la population à se révolter contre les dirigeants ou contre l’Etat. Ce sont les habitants de leur propre chef qui ont manifesté leur désapprobation et leur attachement à leurs patrimoines, aussi de son point de vue, il aurait été logique que ce soit tous les manifestants de Soamahamanina qui devraient être condamné et écoper de ces peines. Des observateurs estiment cependant que le verdict est équitable et juste car une relaxe pure et simple aurait fait mauvaise jurisprudence, tandis que d’autres avancent que : « çà leur apprendra ! Pendant au moins cinq ans, les cinq justiciables se tiendront tranquille ». Cette affaire ou ce verdict interpelle l’opinion par rapport à d’autres événements et actes plus délicats et criminels tels ceux de Mananjary dernièrement et dans lesquels les forces de l’ordre et les autorités civiles et judiciaires ont complètement été introuvables et muettes.