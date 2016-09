Ultimatum des opposants au projet

Société

Soamahamanina

Robison Jules, président de l’association « Vona Soamahamanina »

L’affaire Soamahamanina n’est pas prête à être résolue. Les militants anti-exploitation aurifère de Soamahamanina viennent de lancer un ultimatum d’une semaine aux autorités compétentes pour annuler le permis des Chinois et faire enlever les divers matériaux et engins sur place. Cet ultimatum court donc pendant toute la semaine prochaine, déclare les militants de l’association « Vona Soamahamanina » ce 16 septembre lors d’une conférence de presse.

Rappelons que les militants anti-exploitation aurifère de Soamahamanina ont déjà organisé une marche pacifique cette semaine et qui s’est déroulée sans heurt. Pour une fois aussi, les forces de l’ordre ont certainement reçu la consigne de les laisser s’exprimer librement car il n’y a pas eu de jet de gaz lacrymogène.

L’exploitation est déjà suspendue depuis quelques semaines mais les engins sont restés sur place en vue d’une reprise de l’activité sûrement. Les Chinois qui se considèrent comme perdant réclament des dédommagements aux autorités d’où l’empressement de ces dernières à faire valider le projet auprès de la population locale. Les autorités locales plaident pour la reprise de l’exploitation. Le Chef de l’Etat en personne est descendu sur place mais apparemment rien n’y fait.

La dégradation de l’environnement dont la pollution de l’eau, l’absence de retombées sur la population et la région, la non consultation des concernés avant l’exploitation, le fort soupçon d’intérêt particuliers voire de corruption des gens hauts placés de la capitale, sont autant de griefs qui pèsent sur cette exploitation.

Pour le moment, les opposants à l’exploitation aurifère chinoise n’ont pas encore tout à fait dévoilé leurs intentions en cas de non satisfaction de leur revendication mais on suppose que ce serait plus musclé. Les autorités auront du mal à les convaincre d’abandonner la lutte alors que les investisseurs chinois s’impatientent.