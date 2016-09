Tout le monde en parle

Société

Démocratie

D’après le ministre de l’Intérieur, aucun parti politique n’est à ce jour, enregistré officiellement de l’opposition. C’est sans doute une des raisons pour lesquelles de malins esprits affirment que la démocratie n’est jamais achevée, elle est toujours en marche. Rejoignent-ils la perception de l’association Liberty 32 ? D’après Liberty 32, la démocratie ne se résume pas comme le pensent la plupart des citoyens en la détention de carte d’identité nationale, de carte électorale ou de participer aux élections.

Dr Bruno Rakotoarison du Groupe des Experts Nationaux (GEN) estime que des élections anticipées ne sont guère opportunes et encore moins une solution sauf pour les politiciens. La population est trop préoccupée par les difficultés de la vie quotidienne et l’insécurité. Cet expert dans le domaine des élections d’ailleurs souligne la complexité de la situation et s’interroge si s’inscrire dans la liste électorale figure dans les priorités des citoyens. La CENI vient de relever un gap d’au moins quatre millions d’électeurs. De l’avis du Dr Bruno Rakotoarison, il faut d’abord revoir tout le système de gouvernance du système électoral pour éviter une autre crise post-électorale ; en tout cas, pas de précipitation. Et puis il faut avouer que les politiciens ne sont pas fiables pour ne pas dire davantage quand ils arrivent au pouvoir et parlent de démocratie. On compte au ministère de l’Intérieur quelque 187 formations politiques mais beaucoup parmi elles n’ont pas satisfait aux cahiers de charges et n’ont pas confirmé à temps et annuellement leur existence.

Pour la société civile en général et pour Liberty 32 en particulier, la démocratie c’est pour le citoyen, connaître ses droits, c’est oser réclamer le respect de ses droits, c’est manifester librement sa désapprobation. Liberty 32 regrette que les dirigeants considèrent que toute manifestation des citoyens qui réclament ce qui leur est dû, sous entend et signifie contestation du régime et tentative de coup d’état. Bref, pour Liberty 32, il n’y a pas de démocratie à Madagascar. Les membres et quelques sympathisants de l’association ont développé à plusieurs occasions de nouveaux genres de protestation tel « Wake Up » pour sensibiliser l’opinion et les dirigeants mais le public les trouvent curieux et les dirigeants demeurent indifférents. Cela n’empêche Liberty 32 de poursuivre la mission qu’elle s’est donnée.

Le Pr Honoré Rakotomanana, président du Sénat, pour sa part admet la liberté de manifester et d’expression. Mais du moment qu’il y a abus de liberté, on n’est plus dans la démocratie. Et il fait allusion aux appels lancés par de groupement ou de plateforme politique à l’attention de la population à manifester ou à se rassembler. De son point de vue, ce n’est plus le libre arbitre du citoyen d’exercer sa liberté qui est derrière ou qui motive le citoyen ; apparemment, la liberté du citoyen qui manifeste serait provoquée et il y a entorse à la liberté et à la démocratie.