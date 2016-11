Tanà en effervescence

Société

Francophonie

La capitale est en effervescence. Pour les usagers de la route c’est le stress au plus haut degré qui commence. Les embouteillages quotidiens de la route digue, Andohatapenaka, Ampasika, Anosizato, CENAM sont décuplés. Toutes les cinq minutes, un « convoi de sécurité » vous surprend, soit derrière vous, soit en face dans le sens contraire. Même les passagers qui descendent des taxibe sont très vigilants car les « convois de sécurité » peuvent surgir à tout moment.

Les mesures annoncées contre les scooters, contre les charrettes et pousse-pousse sont introuvables. Le Préfet de Police d’Antananarivo a beau martelé que ce ne sont pas de nouvelles mesures mais les agents de la circulation n’y peuvent rien car les flux et les files de voitures sont éreintants. Les convois de véhicules 4x4 aux vitres fumées avec voiture ouvreuse usant de sirène ne cessent d’affluer et l’agent de la circulation ne sait plus où donner de la tête. Le simple usager note qu’il aurait été plus judicieux que seuls les chefs d’institution et les invités de marque de la Francophonie devraient bénéficier de ces voitures ou moto ouvreuse. Ce qui ne semble pas être le cas ce matin du 18 novembre sur la route digue car les nouvelles bretelles pour l’accueil de la Francophonie seront inaugurées ce jour. Il s’agit de la route qui joint le boulevard de l’Europe à la route digue au niveau du marché artisanal vers Ambohitrimanjaka. D’autres inaugurations sont prévues dont le système de sécurisation des infrastructures et de la circulation par réseau de caméra de surveillance.

Cohésion

En tout cas, les querelles politiques politiciennes ou les critiques des opposants se sont apaisées ces derniers jours. D’après Lalatiana Ravololomanana et Dr. Joseph Randriamiarisoa, la solidarité nationale, ou la cohésion en pareils événements est cruciale et importante et on n’étale pas son désaccord, on ne lave pas ses linges sales en public ; d’ailleurs ajoutent-ils, être opposant ne signifie pas verser dans le dénigrement ni démontrer à l’étranger que le pays et son peuple sont dans la misère et se chamaille entre eux.