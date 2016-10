TFI ne veut pas être à la traîne

Politique

Refondation

Le mouvement ou association « Tolona Fanorenana Ifotony » (TFI) conduit par l’ancien parlementaire Joseph Yoland prévoit pour ce vendredi prochain, un atelier national dans la capitale. Il réunira les différents techniciens et experts en économie, finances et statistiques. L’objectif est de mettre à jour une structure et un plan de redressement économique et social pour refonder la nation car les membres de TFI (des politiciens en majorité) sont convaincus qu’une refondation doit être fondée sur l’économie et la gouvernance. Le TFI se targue de disposer depuis 2012 un grand document de travail qu’il souhaite faire part aux autres mouvements ou plateformes qui roulent et parlent de refondation. Quelque part TFI n’écarte pas une collaboration avec ces autres mouvements mais il veut d’abord se démarquer ou du moins apporter sa contribution dans le développement du pays. Joseph Yoland déclare d’ailleurs que la mise en œuvre de ce document n’a pas été effective en son temps. Pour Joseph Yoland, il faut revoir les accords et conventions avec les étrangers pour ne pas donner libre cours à tous les accaparements et privilèges aux étrangers. Il ajoute que la refondation c’est aussi revoir le système éducatif jusqu’au programme scolaire. Il a cité en exemple, l’éducation civique qui doit figurer dans ce programme scolaire.

On ne sait trop à quoi tout cela rime-t-il car il y a trop de plateforme, d’association et de mouvement qui revendiquent ceci et cela. Les revendications des enseignants FRAM ou anciens FRAM d’un côté, l’initiative d’une autre plateforme qui a remis hier 4 octobre auprès du ministère des Finances un mémorandum alors que les uns font grève et les autres adhèrent au programme du ministère. Finalement c’est une pollution d’associations et de plateformes de syndicats. Et dans une atmosphère de la sorte, le citoyen lambda ne sait plus où donner de la tête.

Toujours est-il que le TFI donne l’impression de faire fi des programmes économiques et de développement d’Olijaona Raboanarijaona, membre actif du mouvement pour la refondation au sein d’un vaste mouvement né de la liberté d’expression et de refondation (DFP, MMF, Avotra….)