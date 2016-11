Suspicion de détournement à la Mairie d’Ambohimasina

Société

Bianco

Le dossier sur la fameuse affaire d’Ambohimasina sera déféré au parquet de la Chaine pénale anti-corruption ce jour. Un maire, un Directeur au sein du Ministère de l’intérieur et plusieurs entrepreneurs seront au banc des accusés. Detournements de deniers publics, favoritisme, usage de faux en écriture publique, abus de fonctions, telles sont les principaux charges retenues contre ces derniers. Un détournement de 396 492 444 ariary de subvention accordée à la Commune rurale d’Ambohimasina, district d’Ambalavao, région Haute Matsiatra en 2014 est le centre de l’affaire. Subvention destinée pour la réhabilitation des bureaux mais qui aurait été détournée.

Le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) a débuté son enquête vers la fin de l’année 2015 suite à plusieurs doléances. Claudine Razaimamonjy, opérateur économique et proche d’Iavoloha, cité souvent dans cette affaire, aurait été convoqué par le Bianco dans le cadre de ces enquêtes mais la dame en question n’aurait pas répondu à la première convocation et reste à savoir si elle va ou non se rendre à la deuxième convocation.

Quoi qu’il en soit, qu’elle se rende ou non au Bianco, la plupart des gens sont sceptiques quant à l’aboutissement de l’affaire connaissant l’influence de la dame auprès des dirigeants. D’ailleurs la subvention en question a été accordée du temps où l’actuel Chef de gouvernement Olivier Mahafaly n’était que ministre de l’intérieur. Maintenant il occupe les deux postes. Et il est fort possible que son nom soit associé à cette affaire si elle suit sa voie normale. Car il appartient à son ministère de faire au moins le suivi.

D’ailleurs même si le Bianco fait correctement son travail, le dernier mot appartient au Tribunal. Et dans les annales de cette institution, il est rare, très rare que les grands bonnets tombent. Surtout si des hauts dirigeants sont soupçonnés de complicité.