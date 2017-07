Suivi rigoureux du Pnud

Société

Plan de relèvement et de résilience

Une équipe mixte composée de représentants du Ministère de l’Economie et du Plan (MEP), du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation (MID), et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) s’est rendue dans la Région Androy du 16 au 21 juillet 2017 dernier. L’objectif du déplacement étant de réaliser le suivi et la mise à niveau des activités de relèvement et de résilience dans cette région, qui ont été sévèrement touchée par une sècheresse prolongée aboutissant à une crise humanitaire.

Durant cette mission de suivi, les responsables ont parcouru les districts d’Ambovombe, de Tsihombe, et de Beloha afin de constater l’état d’avancement des programmes de lutte contre la pauvreté et d’appui à la décentralisation, et d’échanger directement avec les autorités locales ainsi que les membres des communautés bénéficiant de l’appui. Les initiatives de réduction de la vulnérabilité des populations et de relance de l’économie locale ont pu être appréciées à travers les différentes initiatives à l’exemple d’« argent contre travail assorti d’épargne » qui permettent à ce jour à près de 3000 personnes d’avoir une rentrée d’argent stable. La mobilisation des épargnes à la fin des travaux permettra également de renforcer les activités génératrices de revenus de ces populations, ciblées parmi les plus vulnérables, et d’impulser ainsi leur autonomie. Faut-il rappeler que depuis le début de l’année 2017, le PNUD en partenariat avec le MEP et le MID ont concentré leurs activités dans l’Androy, misant sur les efforts humanitaires mis en place depuis la crise, mais surtout pour de s’attaquer aux causes structurelles de vulnérabilité des populations et des institutions. Ainsi, la proposition programmatique du PNUD en appui à ses partenaires ministériels consiste à promouvoir et développer une transition entre les interventions humanitaires et celles de développement, via un relèvement résilient des ménages vulnérables de l’Androy en promouvant la décentralisation, la réduction de la pauvreté, la conservation de l’environnement et l’adaptation au changement climatique. Le processus souhaitait s’inscrire dans la continuité de la concertation nationale tenue à Ambovombe en février 2016 et durant laquelle l’Etat Malagasy a lancé un appel à l’action à l’endroit de l’ensemble des acteurs humanitaires et de développement pour développer et mettre en œuvre un plan d’action spécifique pour le Sud intégrant des solutions durables.

(Source : PNUD Madagascar)

Recueillis par Régis Kabary