Risque d’annulation des élections

Economie

CCIA

Le Comité Ad hoc responsable de l’organisation de la prochaine élection des membres de l’assemblée générale au sein de la Chambre de commerce et d’industrie d’Antananarivo (CCIA) avance petit à petit dans ses préparatifs. Notamment avec la sortie récemment de la liste des votants pour cette élection. Une liste qui a accusé un certain retard dans sa publication, causant des soupçons et des méfiances parmi certains groupements engagés dans cette élection. Toutefois, et malgré les avancements connus par le comité Ad hoc, le bruit court actuellement qu’un des groupements engagé aurait demandé une annulation pure et simple de ces élections. Selon nos sources, la cause en serait le fait qu’une personnalité politique qui cherche à maintenir la CCIA sous sa coupe fait un forcing dans l’organisation de ces élections. Ce qui risque d’entacher ou du moins de mettre en péril le bon déroulement de celle-ci ainsi que l’intérêt des groupements qui se présentent. Contacté sur cette demande d’annulation de l’élection de la CCIA, les membres du groupement en question n’ont pas infirmé la rumeur, sans toutefois préciser qu’il s’agisse d’une information officielle. Faut-il rappeler que la dernière élection au sein de la CCIA remonte à l’époque du régime Ravalomanana qui avait alors placé ses hommes au sein de la Chambre, permettant aux sociétés de l’ancien président de jouir de certains des biens de la CCIA via des baux conclus entre les deux parties. Etant donné les enjeux que représente cette élection, surtout vis-à-vis du patrimoine et du potentiel de la CCIA, il ne serait donc pas surprenant que des politiques s’ingèrent dans cette élection. D’autre part, nul n’ignore que et le régime en place actuellement et l’équipe de l’ancien Président Ravalomanana participent à cette élection. Certains observateurs, confortés par la presse, avaient d’ailleurs scandés que l’élection de la CCIA était devenue un autre champ de bataille entre le parti Tiako i Madagasikara de Marc Ravalomanana et le parti Hery Vaovao ho an’i Madagasikara du président de la République. Malgré tout, quelques acteurs du secteur privé contacté se sont déclarés sceptiques en ce qui concerne cette possible annulation, précisant que cette élection se tiendra bien vers la fin de ce mois.