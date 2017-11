Rentrée maintenue pour les petits, repoussée pour les universitaires

Enseignement

Education nationale

Le ministère de l’Education nationale (MEN) affirme que la rentrée scolaire pour ce 06 novembre est maintenue pour toutes les écoles publique et privée. Les conditions de sécurité sanitaire sont réunies selon les autorités. Des comités de vigilance ont été mis en place dans tous les établissements scolaires des régions concernées par l’épidémie de peste. Le personnel de l’école épaulée par les parents d’élève se relayeront pour prendre la température des élèves. Ceux qui ont de la fièvre, quelle que soit la raison seront isolés ou renvoyés tout de suite à la maison. Les parents sont appelés à ne pas envoyer leurs enfants qui ne sont pas en forme en classe. Que ce soit pour un petit rhume ou une grosse grippe, aucun enfant fiévreux ne doit aller en classe.

Notons qu’une polémique sur un enfant de la classe de 8ème de l’école catholique de Jean XXIII à Anatihazo Isotry décédé le 25 octobre dernier prend de l’ampleur depuis le 03 novembre. Le ministère de l’Education nationale (MEN) a publié une communication précisant que cet enfant est mort de la peste pulmonaire, ce que dément les responsables de l’école qui affirment que tous les tests menés sur l’enfant ont été négatifs et qu’il est décédé à la suite d’une angine. Ce cas, vrai ou non plonge un peu plus les parents dans l’angoisse dans la mesure où la peste n’est pas totalement maitrisée.

D’un autre côté, le ministère de l’Enseignement supérieur publie un communiqué affirmant que les « vacances de peste » continuent pour les universitaires. Cette contradiction de décision au sein du même gouvernement est incomprise pour la plupart. C’est le contraire qui sera plus logique. Car en principe, les universitaires, plus grands sont plus aptes à se prendre en charge que les petits écoliers des petites classes. Comprenne qui pourra !