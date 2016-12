Perte de 1,5 milliard US$ par an

Société

Malnutrition

La malnutrition à Madagascar notamment des enfants engendre une perte de l’ordre de 1,5 milliard US$ par an soit près du 14,5% du produit intérieur brut du pays. Ces données proviennent de l’étude du Coût de la faim en Afrique. Il s’agit surtout d’étude des coûts sociaux et économiques engendrés par la malnutrition infantile pour un pays donné. D’autant que les conséquences néfastes de la malnutrition sont irrémédiables et durent quasiment toute la vie.

Un enfant malnutri de moins de 5 ans qui ne reçoit pas les éléments nutritifs nécessaires à son développement d’une manière générale, aura des séquelles tout au long de sa vie. Non seulement, il ne grandira pas comme il faut sur le plan physique mais sa capacité cognitive sera réduite. Il sera en retard sur le plan scolaire et ne comprendra pas comme il faut par rapport aux enfants du même âge. Cet enfant malnutri ne sera pas productif comme il faut et sera à la charge de la société quasiment tout au long de sa vie. Et comme près de la moitié des enfants de moins de 5 ans sont victimes de la malnutrition chronique actuellement à Madagascar ils seront ainsi des futurs boulets pour la société avec toutes ses conséquences.