Paul Rabary accusé d’islamophobe par les musulmans de Mahajanga

La communauté musulmane est assez remontée par la décision du ministre de l’Education nationale Paul Rabary de fermer des écoles coraniques, au nombre de huit (8) pour le moment mais qui risque encore d’augmenter. Des responsables de mosquées de Mahajanga, lieu où il a fait sa déclaration, dénonce la décision du ministre : soit il a reçu des fausses informations soit il ne connaît rien à rien à l’éducation dispensée dans les écoles coraniques. Ses explications sur les raisons qui l’ont amené à prendre cette décision de fermeture sont sans fondements selon les responsables religieux musulmans. Cinq (5) heures hebdomadaire de cours de Coran sont tout à fait normaux d’après eux. Rien dans les cours dispensés dans les écoles coraniques ne montre qu’on veut faire de ces enfants musulmans des futurs islamistes, donc on ne comprend rien à la décision du ministre, s’emportent les responsables.

Ces musulmans accusent tout simplement le ministre Paul Rabary d’être islamophobe. Le fait d’avoir choisi de faire ce genre de déclaration à Mahajanga et le vendredi le prouve selon eux. Paul Rabary est tout sauf responsable d’autant qu’il se targue d’être sociologue alors qu’il sème la zizanie dans la société maintenant, dénoncent ces musulmans de Mahajanga. Un sociologue est censé apporter de l’harmonie dans la société et non créer la bisbille selon ces musulmans.