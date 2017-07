Nouveau bras de fer entre TIM et HVM

Politique

15ème anniversaire du TIM

Fort de son succès lors de la célébration interdite de son 15ème anniversaire qui s’est finalement tenue à l’hôtel Carlton Anosy et dans la rue de la capitale, le parti de Marc Ravalomanana veut rééditer son exploit. Hanitra Razafimanantsoa, député TIM explique que tous les préparatifs sont en cours et que tout est prêt pour la festivité qui devra avoir lieu au stade de Mahamasina. L’élue du TIM précise que le parti assure la sécurité à l’intérieur du stade et demande aux forces de l’ordre de s’occuper de l’extérieur. Dans la foulée, elle recommande à Rivo Rakotovao, président national du parti présidentiel HVM de s’occuper de ses affaires et de laisser le TIM célébrer comme il veut son anniversaire. Car la veille, le président du HVM déconseille au TIM de faire la fête à l’entendre pour son bien, car des « gens malintentionnés risquent de perturber la fête du TIM ». Donc c’est un conseil d’ami, pour le bien du TIM. Ce dernier ne l’entend pas de cette oreille et conseille à Rivo Rakotovao de s’occuper de ce qui le regarde. Bref, des échanges d’amabilité comme on l’entend souvent entre politiciens.

Une demande d’autorisation a été déposée au Préfet de police mais à moins d’un miracle il est peu probable que ce dernier accepte. Ce n’est que pour être logique avec lui-même. Et ce sera rebelote : les forces de l’ordre qui s’enfuient à la vue des dahalo vont être mobilisés pour empêcher les partisans du TIM de se trémousser à Mahamasina. Les gens commencent à avoir marre du HVM, TIM, préfet et forces de l’ordre qui au lieu de se concentrer sur les vrais problèmes se querellent inutilement.